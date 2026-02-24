Reforma electoral “cortina de humo”; Morena quiere control de las elecciones: PAN

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

El PAN en el Senado calificó la reforma electoral como “una cortina de humo” y acusó que el verdadero objetivo del gobierno federal es debilitar al INE para tener el control de las elecciones.

“Eso pretenden hacerlo de dos maneras: primero, dejar al INE sin dinero para que ya no pueda vigilar las elecciones. Y, segundo, reducir el número de consejeros para eliminar a los tres más críticos y con ello tener el control del INE”, explicó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

Recalcó que una reforma electoral debe evitar el dinero de los narcotraficantes, del huachicol fiscal en las elecciones y establecer una sanción radicalmente severa para los partidos políticos que reciban dinero del crimen organizado.

De hecho Anaya consideró que la Reforma Electoral no pasará pues no cuenta con los votos suficientes pues no se han puesto de acuerdo ni entre el mismo bloque oficial.

“Estamos convencidos de que el gobierno sabe que no cuenta con los votos necesarios dentro de su propia coalición para sacar adelante los temas que tanto han publicitado

El cuento de los plurinominales, que si el dinero a los partidos, ellos saben que eso no va a pasar porque no tienen los votos, no se han podido poner de acuerdo ni siquiera entre ellos mismos”, consideró

El líder de los senadores panistas explicó que lo que le interesa a Morena y el gobierno federal no es ahorrar dinero, sino controlar al INE a base de ahorcarlo financieramente.

“Lo que les interesa es que el INE no tenga dinero para que el árbitro no pueda vigilar las elecciones y entonces el partido en el poder pueda manipular y mantenerse en el poder. Eso es lo que en realidad ellos quieren”, insistió

El PAN emplazó al gobierno federal a introducir en la reforma electoral sanciones radicales entre ellas la nulidad del registro a partidos y candidatos que acepten dinero del crimen organizado.