Reforma electoral de Sheinbaum se conocerá en cuestión de horas; desacuerdo temporal con aliados, pero no ruptura: Monreal

CDMX — La reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum se conocerá en cuestión de horas, mañana, pero se mantiene lo que ya es público. La iniciativa contine la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión, con menos senadores por la vía plurinominal, así como la reducción del costo de los gastos de campaña, del financiamiento a los partidos, además del tema de los órganos electorales, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro.

El diputado indicó que tras la reunión de cada lunes que se realiza con la jefa del Ejecutivo, la Presidenta decidió postergar, dar más tiempo, con otra reunión este martes, pues hay el interés de que haya acuerdos con los partidos aliados del PT y PVEM sobres esta reforma constitucional.

“Ayer no se decidió nada, por eso no se presentó hora la iniciativa. Hoy quizá sí se pueda dar algún acuerdo. La Presidenta está dando espacio, ella quiere acuerdos institucionales. Su propuesta, yo digo, va a seguir, porque la president Claudia Sheinbaum actúa de manera consecuente y hace lo que ella piensa, y lo que ella piensa es que el costo de las campañas, el gasto electoral, es muy fuerte y muy grande en épocas difíciles para el país, y lo que ella plantea es la reducción de los costos de campaña y también de la integración de las Cámaras”, comentó Monreal.

Monreal Ávila aseguró que esta reforma electoral quizá provoque un desacuerdo con los aliados del PT y del PVEM, pero un desacuerdo temporal, pero no habrá ruptura con la alianza.

“Si ellos no apoyaran, no acompañaran la propuesta de reforma, pues estaríamos frente a un desacuerdo temporal, pero no pone en riesgo la alianza electoral y la alianza legislativa que con ellos tenemos. Hoy vamos a dilucidar, por eso hay que esperar. Sus direcciones nacionales, encabezadas por Alberto Anaya y Jorge Emilio González va a definir más tarde su posición y vamos a esperar que deciden los dos grupos parlamentarios”, dijo Monreal.