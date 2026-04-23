Transporte gratuito infantil y apoyo integral: Jalisco refuerza su apuesta por las infancias

En la Escuela Primaria Niño Artillero, el Gobierno de Jalisco presentó el programa de transporte público gratuito para niñas y niños de 5 a 12 años, una estrategia que busca garantizar su acceso seguro a la educación y aliviar la economía familiar.

Transporte gratuito infantil y apoyo integral en Jalisco

El anuncio, encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, establece dos viajes diarios sin costo en el sistema de transporte público y forma parte de una política que coloca a las infancias como eje central del desarrollo social.

En entrevista, la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, explicó que este apoyo se articula con otras acciones como el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la atención a la salud y el impulso al deporte, incluyendo el respaldo a atletas del CODE Jalisco que compiten a nivel nacional.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco

¿Cómo funciona el programa de transporte gratuito?

—Es un apoyo dirigido a niñas y niños de entre 5 y 12 años, quienes podrán acceder a dos viajes gratuitos al día en el transporte público. Contamos con una bolsa de 100 millones de pesos y esperamos beneficiar a más de 75 mil niñas y niños que se trasladan diariamente, principalmente en zonas urbanas con cobertura del sistema.

Se ha dicho que es un programa único en México, ¿por qué?

—Fuimos el primer estado en implementar un programa de transporte público gratuito para niñas y niños. Está vinculado a una política pública que prioriza a las infancias en la toma de decisiones, desde la rehabilitación de escuelas y espacios públicos hasta programas de becas, salud y deporte, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades.

¿A quiénes beneficia y cómo se accede?

—El programa es universal para niñas y niños dentro del rango de edad, sin importar si estudian en escuelas públicas o privadas. El registro lo realiza mamá, papá o tutor, quienes reciben una tarjeta y una adicional para el menor, donde se cargan los viajes gratuitos.

Transporte gratuito infantil y apoyo integral en Jalisco

¿El beneficio es solo en periodo escolar?

—No, es permanente durante todo el año. Además, se busca que este apoyo trascienda administraciones, por lo que se plantea elevarlo a ley para garantizar su continuidad.

¿Qué impacto tendrá en las familias?

—Además de facilitar el acceso a la educación, impacta directamente en la economía familiar y ayuda a prevenir la deserción escolar, asegurando que niñas y niños cuenten con las herramientas necesarias para continuar sus estudios.

¿Se vincula con otros apoyos sociales?

—Sí, esta tarjeta también funcionará como acceso al sistema de salud estatal, permitiendo a las niñas y niños recibir atención médica, medicamentos y servicios en más de 700 unidades, independientemente de la afiliación de sus padres.

Transporte gratuito infantil y apoyo integral en Jalisco (Hector Jesus Hernandez Ortega)

¿Por qué 75 mil beneficiarios?

—Es el número estimado de niñas y niños que actualmente utilizan el transporte público en las zonas con cobertura del programa, principalmente para traslados escolares, aunque podrán usarlo para cualquier actividad.

¿El programa podría ampliarse?

—Sí, la intención es crecer conforme aumente la cobertura del transporte público en el estado.

¿Cómo se realiza el trámite?

—El registro se hace en línea en el sitio de la Tarjeta Única. Posteriormente, se agenda una cita en un módulo donde, con documentos básicos, en menos de media hora se entregan las tarjetas con los viajes ya cargados.

Transporte gratuito infantil y apoyo integral en Jalisco

¿Cómo se garantiza el uso correcto?

—Las tarjetas son diferenciadas para adultos y menores, con un sistema de validación electrónica que permite a los operadores identificar que el beneficio sea utilizado exclusivamente por niñas y niños.

¿También busca mejorar la movilidad urbana?

—Sí, además de apoyar a las familias, fomenta el uso del transporte público. Queremos impulsar otros modelos de movilidad que ayuden a disminuir el tráfico y mejorar la calidad del aire; esto también impacta en la calidad de vida de niñas y niños, al reducir tiempos de traslado y permitirles dedicar más tiempo a actividades educativas y recreativas.

El modelo de Ciudad de las niñas y de los niños que nació en Zapopan, ¿se consolida ahora a nivel estatal?

—Sí, es una política que tiene continuidad. Desde Zapopan se impulsó poner a las niñas y niños al centro de las decisiones, y hoy lo llevamos a todo Jalisco; además del transporte, se realiza rehabilitación de escuelas y espacios públicos, así como programas sociales integrales.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco (EDGAR QUINTANA)

Salud y educación con tecnología

Andrea Blanco destacó que el programa de transporte no es un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia más amplia. Explicó que la tarjeta también funcionará como acceso al sistema estatal de salud, lo que permitirá a niñas y niños recibir atención médica, medicamentos y servicios en cientos de unidades, sin importar la afiliación de sus padres.

A la par, subrayó la intervención de más de 600 planteles educativos con un modelo integral que no solo mejora infraestructura, sino que incorpora aulas de música, equipamiento tecnológico y programas de robótica en colaboración con fundaciones internacionales.

“No es solo mejorar escuelas, es formar integralmente a las niñas y los niños”, señaló, al enfatizar el impacto en habilidades académicas y socioemocionales.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco

CODE Jalisco: rumbo a otro campeonato

En materia deportiva, Blanco Calderón resaltó el liderazgo de Jalisco a nivel nacional, con una inversión superior a 520 millones de pesos para infraestructura, equipamiento y becas. Subrayó que el estado se mantiene como referente en la Olimpiada Nacional, con la meta de superar su propio récord de medallas.

“Somos campeones y queremos seguir siéndolo”, dijo, al explicar que los apoyos incluyen estímulos económicos para atletas que obtienen medallas, así como respaldo para quienes compiten a nivel internacional, consolidando una política que impulsa el talento desde edades tempranas.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco

Prioridad a la niñez: el sello de gobierno

Finalmente, Andrea Blanco recalcó que esta visión responde a una línea clara impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro desde su etapa en Zapopan y que hoy se consolida a nivel estatal.

“Lo que buscamos es que todas las niñas y los niños, sin importar dónde nacen o crecen, tengan las mismas oportunidades”, expresó.

La funcionaria subrayó que la mayoría de los programas son gratuitos y están diseñados para cerrar brechas sociales, con el objetivo de garantizar que las infancias en Jalisco cuenten con herramientas reales para su desarrollo y un mejor futuro.

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