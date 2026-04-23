Leche para el Bienestar garantiza el abasto en Zacatecas después de incendio en bodegas

Luego del incendio provocado en una bodega del organismo Leche para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), la institución ha declarado que el abasto esta garantizado para las y los beneficiarios de Zacatecas.
A través de un comunicado declararon que se puso en marcha un operativo logístico emergente que incluye:
- Redirección de rutas: El envío de unidades de distribución de apoyo desde centros logísticos de estados colindantes, con el fin de suplir el inventario perdido.
- Continuidad del servicio: Las entregas en los puntos de distribución habituales continuarán operando, de acuerdo con los calendarios establecidos.
Respecto a los daños que sufrió la bodega se informo que los primeros peritajes señalan que los daños ascienden aproximadamente a 4.3 millones de pesos en leche en polvo del Programa de Abasto Social y a 350 mil pesos en productos de leche en su línea comercial.
Además una pérdida de insumos de laboratorio en los Centros de Acopio, así como dos montacargas y daños totales estructurales en el recinto.
También informan que se están tomando las acciones legales necesarias ante la fiscalía, con el objetivo de identificar los hechos y buscar responsables.
“Se están tomando todas las medidas necesarias en estrecha coordinación con las autoridades de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y Seguridad Pública a nivel local, estatal y federal” indica el documento.
Por ultimo agradece la comprensión de las y los beneficiarios y reitera su firme compromiso para seguir trabajando.