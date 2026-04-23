Caen 10 “Gente del Guano”, grupo dirigido por hermano del Chapo Guzmán

Detenidos Armas aseguradas en operativo. (Marina)

Autoridades detuvieron a 10 integrantes del grupo delictivo “Gente del Guano”, dirigido por Aureliano Guzman Loera Guano, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Dicho grupo pertenece a una facción del Cártel del Pacífico. Esta operación se ejecutó en el poblado de La Cebadilla, municipio de Tamazula, Durango.

Dentro de los detenidos se encuentran:

Abel “N”: mano derecha y persona de mayor confianza de Guano

Eber Israel “N”: operador financiero y logístico de Guano, encargado de la compra de armamento, drones y explosivos

Etzair Lugo “N”: jefe de seguridad y encargado de la confrontación con grupos antagónicos del Cártel de los Beltrán Leyva y la facción del Mayo Zambada.

Además, se aseguró una ametralladora minimi calibre 5.56 mm, 10 armas largas de diferentes calibres; un arma corta, artefactos explosivos y diversos cargadores y cartuchos.

La Marina explicó que la inteligencia para lograr estas detenciones se logró con información de autoridades nacionales y estadounidenses, conforme al Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad entre México y Estados Unidos.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.