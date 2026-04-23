Sheinbaum elige a Lazzeri como nuevo embajador de México en EU en víspera de la revisión del T-MEC

Relaciones bilaterales Roberto Lazzeri, propuesto como embajador de México en Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que ha propuesto como nuevo embajador de México en Estados Unidos a Roberto Lazzeri, actual director de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, un golpe de mando diplomático de primera magnitud, en víspera de las negociaciones del T-MEC.

“Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar (la propuesta) y ver si Estados Unidos acepta. Roberto Lazzeri trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con todas las contrapartes en Estados Unidos”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

A menos de tres meses de que inicie la revisión del T-MEC, la presidenta realizará este cambio estratégico, tras alabar la labor de Lazzeri, de 42 años, tras señalar que el actual director de Nacional Financiera transformó la institución en muy poco tiempo, principalmente en el otorgamiento de créditos y en el tema comercial, justo el tema prioritario para su Gobierno.

Lazzeri también se desempeñó como jefe de gabinete en la Secretaría de Hacienda durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), al señalar que “el tema principal” en la relación con Estados Unidos es el tema comercial.

Precisamente, Lazzeri estuvo presente esta semana en la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Ciudad de México para acompañar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Tensión creciente

A falta del proceso de confirmación, la renovación al frente de la misión diplomática de México en Estados Unidos ocurre en un momento crucial con la revisión del T-MEC o con las tensiones actuales en materia de seguridad, con la presión de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Las tensiones diplomáticas han crecido en los últimos días con la exigencia de explicación por parte de Sheinbaum a EU por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua, donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos.

Elogio a Moctezuma

Sheinbaum agradeció la “excelente labor” del actual embajador, Esteban Moctezuma, quien está en el cargo desde 2021 y del que subrayó que “está ayudando de manera extraordinaria” en cuestiones bilaterales como el transporte o el cierre de la frontera a las exportaciones agrícolas mexicanas por los casos de gusano barrenador.

“Le estaremos proponiendo un espacio dentro del Gobierno que ya anunciaremos en su momento“, refirió la presidenta sobre el todavía embajador en Washington.