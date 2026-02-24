Se reúne la Presidenta Claudia Sheinbaum con el embajador estadunidense Ron Johnson

Reunión presidencial con embajador de EEUU La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con su gabinete de seguridad y el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, a dos días de que fue abatido "El Mencho", líder del CJNG

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de su gabinete de seguridad, sostuvo un encuentro privado con el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, durante una hora y media.

El encuentro se dio, dos días después del operativo realizado el pasado domingo, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la reunión se abordó el tema del operativo que permitió la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, cuyos restos ya fueron identificados genéticamente por la Fiscalía General de la República (FGR).

Con la presencia del titular de las secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla; de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al término de la reunión, el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson se retiró de Palacio Nacional en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, sin que ninguno de los asistentes al encuentro hiciera declaraciones de los temas abordados.