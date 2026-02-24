Sin sorpresas: Tereso Medina electo nuevo dirigente de la CTM

Tereso Medina Tereso Medina, nuevo secretario general de Confederación de Trabajadores de México (CTM), durante su participación en el XVII Congreso Nacional Ordinario de la CTM realizado en el Centro Banamex. (Graciela López Herrera)

Sin sorpresas, Tereso Medina Ramírez fue electo como nuevo dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para el periodo 2026-2032, encabezando una “planilla única de unidad” en sustitución de Carlos Aceves del Olmo quien anunció su retiro hace unas semanas.

En presencia del Secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, Medina Ramírez fue electo por 95 votos a favor y cuatro en contra de las organizaciones o sindicatos con derecho a sufragio para dirigir los destinos de la máxima central obrera.

Este relevo se produce en el marco del 90 aniversario de la CTM y busca mantener la unidad de la central obrera más grande de México.

Medina ha destacado que su enfoque será la defensa de los trabajadores, la productividad y el diálogo, asegurando una transición responsable.

El nuevo líder de la CTM, busca llevar a nivel nacional el modelo sindical implementado en Coahuila, caracterizado por la estabilidad laboral, la negociación y la ausencia de huelgas.

Durante la celebración del 17 Congreso Nacional Ordinario de la CTM, Marco Antonio Bazarte Maya detalló que se repartieron 103 boletas, de los cuales la plantilla de unidad que encabezó Tereso Medina logró 95 a favor, cuatro en contra, 99 votos válidos y cero votos nulos.