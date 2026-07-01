Mora enamora a extranjeros... lo piden para el Barcelona: ¿quién es su promotora y qué ha dicho?

La esperanza de México Gilberto Mora tuvo una actuación destacada en la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026. (EFE)

El niño “maravilla” mexicano ya despertó la atención del mundo entero.

La actuación de Gilberto Mora en la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador, que selló el pase del Tri a los octavos de final del Mundial 2026, no sólo desató la euforia en el Estadio Azteca, también provocó una ola de elogios desde Europa y Sudamérica, donde aficionados, periodistas y cuentas especializadas comenzaron a pedir que el joven mexicano dé el salto al futbol europeo.

Con apenas 17 años, Mora fue una de las figuras del conjunto de Javier Aguirre y volvió a hacer historia al convertirse en el segundo jugador más joven en ser titular en una fase de eliminación directa de un Mundial, únicamente por detrás de Pelé.

Todos quieren a Mora: en redes ya lo ponen en el Barcelona

Tras el triunfo mexicano, el nombre del futbolista de Xolos se convirtió en tendencia internacional en X.

Una de las publicaciones con mayor impacto fue la de Barcelonismos, que escribió: “Estoy alucinando con México. Ha valido la pena quedarse despierto. Fichen a Gilberto Mora @FCBarcelona_es”, mensaje que superó los 13 mil “me gusta”.

Otra cuenta dedicada al conjunto blaugrana, Barca Boy, incluyó al mexicano entre los cinco jóvenes talentos que el Barcelona debería seguir durante las rondas de eliminación del Mundial, calificándolo como el “Pedri mexicano” y destacando su creatividad y proyección.

Desde Argentina también llegaron elogios. La cuenta Grizzlies Argentina aseguró que Mora es “genuinamente bueno” y expresó su deseo de que no permanezca demasiado tiempo en la Liga MX por motivos económicos.

Incluso aficionados uruguayos destacaron su actuación. La cuenta Diablos Rojos UY preguntó si el mexicano realmente tenía sólo 17 años antes de describirlo como un futbolista “buenísimo”.

También comenzaron a circular publicaciones señalando que su valor de mercado, estimado en 10 millones de euros, ya luce bajo después de su Mundial.

Joven maravilla CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Moisés Caicedo de Ecuador tapa un tiro a Gilberto Mora de México durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Ecuador correspondiente a la fase de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Quién es Rafaela Pimenta, la mujer que impulsa su carrera?

Detrás del ascenso internacional de Gilberto Mora se halla una de las agentes más influyentes del futbol mundial: Rafaela Pimenta.

La abogada brasileña heredó la agencia creada por el fallecido Mino Raiola y actualmente representa a figuras como Erling Haaland, además de varios futbolistas de élite en Europa.

Pimenta comenzó a trabajar con Mora cuando aún era un adolescente y desde entonces ha dejado claro que su objetivo es colocarlo en uno de los mejores clubes del continente europeo.

“Haré todo para venderlo muy caro” — Rafaela Pimenta

Antes del Mundial, Pimenta dejó declaraciones que hoy cobran fuerza tras la explosión internacional del mediocampista mexicano.

En entrevista con ESPN afirmó que hará “todo lo posible” para vender a Mora por un precio muy alto, al considerar que el mercado suele subestimar a los futbolistas mexicanos frente a los brasileños.

“Me molesta muchísimo que un brasileño cueste 80 millones de euros y un mexicano sólo ocho. Voy a hacer todo lo que pueda para vender a Gilberto Mora por un precio muy alto”, señaló la representante.

La agente también sostuvo que la Liga MX no está tan lejos del futbol brasileño en cuanto al desarrollo de talento y aseguró que Mora posee las condiciones para competir en Europa.

Reina Midas Rafaela Pimentel es la representante de grandes estrellas como Haaland... y Gil Mora. (IG: rafaelavitalepimenta)

Europa ya lo observa: ¿se irá Mora al Viejo Continente tras el Mundial 2026?

La exhibición frente a Ecuador incrementó aún más las expectativas alrededor del juvenil mexicano.

Medios españoles como AS señalaron que Mora “llamó a Europa” con su actuación, mientras que analistas españoles consideraron que el Mundial podría acelerar su salida de Xolos hacia una liga de mayor nivel.

Por ahora, el mexicano sigue concentrado en la Copa del Mundo, pero después de su exhibición ante Ecuador, el talento de Gilberto Mora ya dejó de ser un secreto exclusivamente mexicano.

Si los ingleses tienen a Harry Kane... los mexicanos tenemos a Morita.