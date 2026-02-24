Suspende Morena de manera temporal derechos partidistas de Sergio Mayer

El diputado con licencia, Sergio Mayer con la presidenta Claudia Sheinbaum Foto Mayer en X

A poco más de una semana de que entró a la llamada “Casa de los Famosos”, el diputado federal con licencia indefinida, Sergio Mayer, fue suspendido de manera temporal de sus derechos partidistas, resolvió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena

“La restricción provisional que se adopta no implica una sanción anticipada, sino una medida mínima indispensable para evitar una afectación mayor al instituto político, durante la sustanciación del procedimiento”, se establece

El órgano morenista consideró que Meyer trasgredió los principios de Morena al priorizar su participación en el reality show " por encima de su deber ante el partido y su militancia.

La medida se registra unas horas después de que la dirigencia nacional del partido confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inició un proceso para evaluar la conducta del legislador.

La presidenta del partido, Luisa María Alcalde, explicó que será este órgano el encargado de determinar si hubo alguna falta en la actuación de Mayer.

La Comisión resolvió que las conductas de Sergio Mayer, colocan en un riesgo real y latente la unidad interna, la imagen pública y estrategia política de Morena así cómo los valores en los que se encuentra constituido el partido.

Recordó que un grupo de militantes de Morena interpuso una denuncia contra el diputado federal con licencia, Sergio Mayer por lo cual la Comisión decidió abrir un procedimiento sancionador de oficio con el legislador.

El organismo reconoció que la licencia que solicitó el actor es legal pero violenta los estatutos y los lineamientos éticos del partido, la estabilidad institucional y su imagen pública.

La controversia comenzó días antes, cuando el también actor tramitó una licencia indefinida para separarse de su puesto en la Cámara de Diputados e incorporarse al reality show.

Ello provocó críticas en redes sociales y cuestionamientos dentro de la clase política.