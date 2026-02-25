Así fueron los días previos a la muerte del Mencho: hizo una fiesta un día antes… mientras un dron lo vigilaba

Un dron vigiló a El Mencho El líder del CJNG fue abatido en Jalisco (Crónica Digital)

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue el resultado de una operación de inteligencia que combinó vigilancia aérea, seguimiento a su círculo cercano y el aprovechamiento de una falla en su esquema de seguridad.

El golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le dio la vuelta al mundo y conforme pasan los días se filtra más información de cómo fue el operativo para detener al criminal más buscado del mundo, que fue abatido por las fuerzas armadas mexicanas.

Muerte de El Mencho: un dron lo vigiló por días

En los días previos al operativo militar en Tapalpa, Jalisco, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes permaneció en un complejo turístico donde organizó una celebración privada, mientras un dron de alta tecnología monitoreaba sus movimientos desde el aire, según reportó Los Angeles Times. La secuencia de estos acontecimientos permitió ubicar con precisión al narcotraficante más buscado del país y ejecutar la ofensiva que puso fin a décadas de clandestinidad.

La localización del líder del CJNG fue resultado de un monitoreo persistente que se extendió durante días sobre varios estados del occidente mexicano. Un dron Predator operó a gran altitud en los cielos de Jalisco, Colima y Nayarit, siguiendo patrones de movimiento vinculados al círculo cercano del capo.

La vigilancia tecnológica se complementó con el seguimiento a un contacto relacionado con la pareja sentimental del jefe criminal, cuyo traslado hacia un complejo turístico en la sierra jalisciense conocido como Tapalpa country club permitió a los servicios de inteligencia acotar el área de búsqueda.

Con estos datos, agencias estadounidenses como la CIA y el FBI entregaron coordenadas precisas a las fuerzas armadas mexicanas.

El seguimiento constante coincidió con un momento de vulnerabilidad de El Mencho. El líder criminal, aquejado por una enfermedad renal que requería tratamientos diarios, había reducido su movilidad habitual. Esta condición alteró su rutina de seguridad, caracterizada durante años por cambios permanentes de ubicación para evitar ser detectado.

La fiesta de El Mencho previo a ser abatido en México

El hallazgo definitivo ocurrió en Tapalpa, donde Oseguera organizó una celebración privada horas antes del operativo. La reunión tuvo lugar fuera de su complejo principal, lo que redujo de manera significativa las medidas de protección que habitualmente lo rodeaban.

Su sistema de seguridad operaba bajo un esquema de anillos concéntricos con centenares de hombres armados, campos minados y estrictas reglas de aislamiento. El uso de teléfonos móviles estaba prohibido para evitar rastreos y cada grupo de vigilancia conocía únicamente su zona de operación, una estrategia diseñada para impedir filtraciones, según narra Los Angeles Times.

En la propiedad donde fue localizado, ese dispositivo no estaba desplegado en su totalidad. El líder criminal contaba con un número limitado de escoltas, lo que generó una ventana estratégica para las autoridades.

Durante años, el CJNG construyó un aparato armado con características propias de una fuerza irregular altamente organizada. El grupo disponía de vehículos blindados adaptados para combate, armamento de alto calibre y lanzacohetes capaces de enfrentar aeronaves militares.

Entre sus recursos figuraban inhibidores de drones para bloquear vigilancia aérea, dispositivos no tripulados con explosivos y células de piratería informática orientadas a anticipar operaciones de inteligencia gubernamental.

¿Cómo murió El Mencho?

De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el 20 de febrero las autoridades detectaron a un hombre de confianza vinculado a una de las parejas sentimentales del jefe del grupo delictivo.

El individuo trasladó a la mujer a una instalación en el poblado de Tapalpa, donde se reunió con el líder criminal. Este encuentro permitió confirmar su presencia en la zona y reforzar el monitoreo de sus actividades.

Al día siguiente, el 21 de febrero, la mujer abandonó el inmueble. La información obtenida indicó que el líder permanecía en el lugar acompañado por un círculo de seguridad, lo que llevó a las Fuerzas Armadas a planear la operación para su captura.

Tras confirmarse la ubicación del objetivo, fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo con componentes terrestres y aeromóviles, apoyados por helicópteros y vigilancia aérea.

Durante la intervención, su personal de seguridad abrió fuego contra las fuerzas federales, lo que provocó enfrentamientos armados.

El líder criminal y su círculo cercano huyeron hacia una zona boscosa contigua al complejo. Las fuerzas especiales los persiguieron hasta ubicarlo oculto entre la maleza, donde nuevamente se registró un intercambio de disparos.

El líder criminal resultó herido junto con escoltas y fue evacuado por vía aérea debido a la gravedad de sus lesiones. Falleció durante el traslado.