Banco del Bienestar lanza aviso urgente: esta es la razón por la que podrían bloquearse algunas tarjetas antes del depósito de $6,400 pesos

El Banco del Bienestar encendió las alertas con un aviso dirigido a los beneficiarios con tarjetas en donde se depositan los apoyos sociales a adultos mayores, quienes actualmente esperan el depósito bimestral de $6,400 pesos.

Esto se debe a que ciertas situaciones pueden provocar el bloqueo temporal de tarjetas, lo que impediría disponer del dinero hasta resolver el problema. La recomendación principal es revisar el estatus del plástico y seguir medidas básicas de seguridad para evitar retrasos en el cobro.

¿Por qué se pueden bloquear las tarjetas del Banco del Bienestar?

Entre las causas más comunes que pueden derivar en un bloqueo se encuentran situaciones técnicas o de seguridad vinculadas al uso de la tarjeta:

Ingresar el NIP incorrecto varias veces , lo que activa un bloqueo automático del sistema por seguridad

, lo que activa un bloqueo automático del sistema por seguridad Tener la tarjeta vencida o próxima a caducar , lo que impide operaciones o depósitos

, lo que impide operaciones o depósitos Datos personales desactualizados en el padrón o inconsistencias en la cuenta

El bloqueo por error en el NIP, por ejemplo, suele liberarse de forma automática después de aproximadamente 48 horas, periodo durante el cual no es posible realizar movimientos.

Asimismo, las autoridades han reiterado que revisar la vigencia del plástico es clave, ya que una tarjeta caduca deja de funcionar para retiros y depósitos.

Recomendaciones para evitar problemas antes del pago

El banco y autoridades del programa han insistido en medidas preventivas sencillas que pueden marcar la diferencia para recibir el apoyo sin contratiempos.

¿Qué debes hacer?

Verificar la fecha de vencimiento de la tarjeta

Cambiar el NIP periódicamente y no compartirlo

Recurrir a canales oficiales ante cualquier duda

Estas acciones forman parte de una estrategia para reducir fraudes y garantizar que los beneficiarios puedan acceder a su dinero con normalidad.

Alerta por fraudes y suplantaciones

Además del posible bloqueo técnico, el entorno digital ha obligado a reforzar la vigilancia. El Banco del Bienestar ha advertido sobre intentos de fraude mediante llamadas, mensajes o correos en los que se solicitan datos personales o bancarios.

Las autoridades subrayan que la institución no solicita información confidencial por teléfono ni por medios electrónicos, por lo que cualquier contacto sospechoso debe ignorarse y reportarse.

¿Quiénes deben prestar más atención?

El aviso está enfocado principalmente en personas que reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los programas sociales con mayor número de beneficiarios en el país.

Con la actualización de reglas y procesos en 2026, se busca que los pagos lleguen sin retrasos y que los usuarios mantengan su cuenta activa y segura para evitar la suspensión temporal de recursos.