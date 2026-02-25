Beca Rita Cetina: cuándo, cómo y dónde ver en vivo la asamblea informativa en línea

Beca Rita Cetina: cómo, dónde y cuándo ver en vivo la asamblea informativa en línea

Madres, padres y tutores podrán conocer todos los detalles sobre la Beca Rita Cetina a través de una asamblea informativa en línea, donde se aclararán dudas sobre el registro, requisitos y fechas clave del programa.

La transmisión fue anunciada por Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, a través de sus redes sociales.

¿Cuándo será la asamblea informativa?

La asamblea virtual se llevará a cabo el viernes 27 de febrero, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Durante la sesión se dará información oficial dirigida a familias con hijas e hijos inscritos en primaria pública.

¡En tres días! ¡No te pierdas nuestra #AsambleaVirtual sobre la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina! 😎



📅 Viernes 27 de febrero

⏰ 19 horas del centro

🔗 https://t.co/uxyp0FFX3A pic.twitter.com/m4J9Hdlbuq — Julio León (@Julio_LeonT) February 25, 2026

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

La asamblea se transmitirá en vivo a través de Facebook, desde el perfil oficial de Julio León.

Para verla, solo es necesario ingresar a su página a la hora programada y esperar el inicio de la transmisión.

¿Qué temas se abordarán?

En la asamblea informativa se explicará:

• Cómo realizar el registro en línea para la Beca Rita Cetina.

• Requisitos y documentos necesarios para el trámite.

• Uso de la plataforma y la Llave MX.

• Fechas oficiales de inscripción y recomendaciones para evitar errores.

¿Por qué es importante seguir la asamblea?

Las autoridades recomiendan ver la transmisión, ya que permitirá a madres y padres resolver dudas directamente antes de que inicie el periodo de registro y así completar el trámite correctamente.

La Beca Rita Cetina forma parte de los programas sociales del Gobierno de México y busca apoyar la permanencia escolar de niñas y niños en educación básica.