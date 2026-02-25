Cambio de horario 2026: estados donde sí aplica y cuándo inicia

Cambio de horario A partir del 8 de marzo, los estados fronterizos ajustarán su reloj. (Pixabay)

Aunque desde 2022 se eliminó el cambio de horario para la mayor parte de la república, cada año, el horario de verano cambia para los estados que se encuentran en la frontera norte del país, los cuales mantienen activos estos cambios estacionales para estar sincronizados con Estados Unidos.

¿Que es el horario de verano?

Hablamos de una técnica que consiste en adelantar una hora al reloj comúnmente en los meses de mayor insolación, con el objetivo de aprovechar la luz natural, reducir el consumo de energía eléctrica y aumentar las actividades por la mañana.

¿Que estados y municipios aún respetan los cambios de horario?

Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

¿Cuando se realizará este cambio en 2026?

Normalmente este cambio se realiza el segundo domingo del mes de marzo, lo que significa que en 2026 en México esta modificación se realizará el 8 de marzo a las 2:00 am

Actualmente la tecnología realiza este cambio de manera automática, sin embargo si tus dispositivos lo requieren deberás adelantar una hora antes de ir a dormir la noche previa al cambio, para evitar contratiempos o confusiones en tu mañana siguiente.