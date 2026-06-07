Pemex asegura que no se observaron anomalías operativas en Bahía de Manzanillo

Pemex ifnormó que, como resultado de las verificaciones terrestres, marítimas y aéreas realizadas durante recorridos realizados por Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, Protección Civil, y autoridades estatales, no se identificaron anomalías operativas, fugas ni evidencia que permita establecer, hasta el momento, una relación entre la infraestructura de Pemex y los hechos observados en la bahía de Manzanillo.

Asimismo, Pemex participa en las acciones de mitigación y limpieza mediante el suministro de barreras de contención, cordones oleofílicos, material absorbente y otros recursos, en coordinación con las autoridades participantes que dan seguimiento a las investigaciones para determinar el origen del material.

Cabe señalar que la Secretaría de Marina, a través del Departamento de Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM), interpuso una denuncia ante las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y, en su caso, se determinen las responsabilidades que procedan.

Adicionalmente, como parte de los procedimientos implementados por la Asipona Manzanillo se establecieron recorridos de inspección y vigilancia marítima, así como monitoreos, con el objetivo de supervisar permanentemente la zona e identificar oportunamente cualquier situación que pudiera contravenir la normatividad vigente.