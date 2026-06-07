Morena arranca 54 asambleas en defensa de la Transformación y la soberanía en todo el país

Asamblea de Morena

Miles de simpatizantes y militantes de Morena se reunieron este fin de semana en distintos puntos del país para dar inicio a las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía, una estrategia con la que el partido busca combatir la desinformación y reforzar la organización territorial en respaldo al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con Morena, entre sábado y domingo se llevaron a cabo 54 encuentros en municipios de 31 entidades del país (31 realizadas sábado 6 de junio y 21 el domingo 7) el en respuesta a lo que calificó como una “embestida mediática” y presuntos intentos de injerencia extranjera contra el movimiento.

Desde plazas públicas, el mensaje central fue que “en México, el pueblo manda”, mientras dirigentes y participantes llamaron a defender con información y datos verificables los logros de la llamada Cuarta Transformación.

El partido sostuvo que entre los avances que busca difundir se encuentran que, entre 2019 y 2025, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; que la estrategia de seguridad permitió una reducción del 49 por ciento en homicidios dolosos, y que se han destinado recursos históricos a programas sociales.

Además, convocó a fortalecer la organización permanente mediante asambleas y círculos de estudio para informar a la ciudadanía casa por casa.

Morena adelantó que estos encuentros continuarán cada semana con el objetivo de reforzar la defensa del proyecto político impulsado desde el Gobierno federal.

Asamblea de Morena

Las 31 asambleas realizadas el sábado 6 de junio

Aguascalientes: San José de Gracia.

Baja California: San Felipe.

Baja California Sur: Loreto.

Campeche: Palizada.

Chiapas: Sunuapa.

Chihuahua: Maguarichi.

Ciudad de México: Milpa Alta.

Colima: Ixtlahuacán.

Durango: San Pedro del Gallo.

Guanajuato: Atarjea.

Guerrero: Florencio Villarreal.

Hidalgo: Juárez Hidalgo.

Jalisco: Techaluta de Montenegro.

Estado de México: Otzolotepec.

Michoacán: Aporo.

Morelos: Hueyapan.

Nayarit: San Pedro Lagunillas.

Nuevo León: Higueras.

Oaxaca: Santa Magdalena Jicotlán.

Puebla: San Miguel Ixitlán.

Querétaro: San Joaquín.

Quintana Roo: Lázaro Cárdenas.

San Luis Potosí: Armadillo de los Infante.

Sinaloa: Juan José Ríos.

Sonora: Oquitoa.

Tabasco: Jonuta.

Tamaulipas: San Nicolás.

Tlaxcala: Apizaco.

Veracruz: Landero y Coss.

Yucatán: Quintana Roo.

Zacatecas: Susticacán.

Los 23 encuentros del domingo 7 de junio

Las actividades continuaron al día siguiente en otros municipios del país:

Chiapas: Capitán Luis Ángel Vidal.

Chihuahua: Huejotitán.

Durango: San Luis del Cordero.

Guanajuato: Santa Catarina.

Guerrero: Metlatónoc.

Hidalgo: Eloxochitlán.

Jalisco: Santa María del Oro.

Estado de México: Zacazonapan.

Michoacán: Chinicuila.

Morelos: Tlalnepantla.

Nayarit: Huajicori.

Nuevo León: Los Aldamas.

Oaxaca: Santiago Tepetlapa.

Puebla: La Magdalena Tlatlauquitepec.

Querétaro: Arroyo Seco.

San Luis Potosí: Villa de la Paz.

Sinaloa: Cosalá.

Sonora: San Felipe de Jesús.

Tabasco: Emiliano Zapata.

Tamaulipas: Mainero.

Tlaxcala: San Lucas Tecopilco.

Veracruz: Aquila.

Yucatán: Cuncunul.

Morena aseguró que mantendrá estas asambleas de manera permanente para promover, dijo, “las armas de la verdad y el bienestar social”, además de reforzar la defensa de la soberanía nacional y de los principios de la Transformación.