Perfila PRI “carro completo” en Coahuila con 37.7 % de casillas computadas: PREP; PAN al quinto lugar

La participación ciudadana es del 49. 05 % del padrón de 2.4 millones de electores.

Con el 37.7 % de las actas contabilizadas, el PRI arrasó en las elecciones para renovar el congreso local en Coahuila y se perfila para lograr el “carro completo” con lo que se quedará con las 16 diputaciones locales en juego para mantener el control del congreso local para el segundo periodo del sexenio del gobernador Manolo Jiménez.

El congreso local integrado por 25 diputados . 16 diputaciones serán asignadas mediante el principio de mayoría relativa.9 diputaciones corresponderán al sistema de representación proporcional.

Las elecciones pasadas el PRI se llevó “carro completo” en el congreso local y ganó las 16 diputaciones en juego, con lo cual se perfila a repetir el escenario.

La integración del Congreso será determinante para la aprobación de reformas, presupuestos y políticas públicas durante los próximos años del gobierno del priista, Manolo Jiménez.

Estas son las únicas elecciones de este año y se considera que será un primer termómetro rumbo a las elecciones del 2027 donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares 2026 de las Elecciones Estatales de Coahuila, el PRI tiene ventaja una gran ventaja en las 16 diputaciones en disputas al registrar 255,609, para el 55.5 % del porcentaje.

Mientras que muy lejos se ubica el segundo lugar que es la alianza de Morena –PT con 117,993, lo que se traduce em el 25.6 %.

En tercer lugar se ubica el partido local Nuevas Ideas con 28 mil 82 votos, mientras que el PVEM está en el cuarto lugar con 11 mil 834 y al PAN lo mandaron al quinto lugar con 9 mil 322 votos, lo que se traduce en 2.02 %.

La participación ciudadana es del 49. 05 % del padrón de 2.4 millones de electores.

PRIMERA DERROTA

La dirigencia nacional de Morena, acusó fraude e interpuso una denuncia ante las autoridades en materia electoral por presunta compra y coacción de votos por parte del PRI y del gobierno estatal.

En lo que es su primera derrota electoral, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel que también solicitarán a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una investigación financiera sobre el origen de los recursos que supuestamente utilizó el PRI en esos comicios.