Se lleva PRI “carro completo” en Coahuila; “barrimos” a Morena: Alito

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno presume el triunfo de su partido en Coahuila

La dirigencia nacional del PRI aseguró que el tricolor se llevó “carro completo” en las elecciones de Coahuila donde ganó 16 de 16 diputaciones locales que estuvieron en juego este domingo.

“¡Barrimos a los narcopolíticos de Morena”, celebró el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno

A través de sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del PRI sostuvo que las familias coahuilenses decidieron con libertad y con inteligencia, y “dejaron claro que aquí no quieren abrirle paso a los narcopolíticos de Morena, que solo dividen y dañan a la sociedad”.

“Así se ve el respaldo de miles de ciudadanos que participaron” en la jornada electoral.

Con una ventaja clara en todo el estado, en lo que fue una elección ejemplar, en paz, con armonía y tranquilidad, agregó

Subrayó que en el PRI “somos la verdadera opción de la oposición”, y adelantó que “ahora vamos por el milagro mexicano en el 2027, con trabajo, con rumbo y con amor a la Patria”.

Alito felicitó al priismo de Coahuila, a las y a los candidatos triunfadores, y a cada militante que tocó puertas, que defendió el voto y que nunca bajó la guardia.

Expresó su reconocimiento al gobernador Manolo Jiménez, a quien lo calificó como un hombre valiente y comprometido con su tierra y con su gente.

Destacó que el mandatario estatal es un priista ejemplar que con trabajo serio y buenos resultados en economía y seguridad, generando empleos y gobernando con responsabilidad, le está cumpliendo a Coahuila.

Sostuvo que esta victoria es de todos los priistas, de su trabajo, de su lealtad y de su carácter, porque demostraron que cuando el PRI se organiza, no hay quien lo detenga.

Expuso que las familias coahuilenses reconocen que el PRI sabe cumplir, sabe ganar y sabe gobernar.

“El 6 de junio de 2027 nos vemos en las urnas para votar y sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena”, se ufanó