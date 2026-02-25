Capturan al “Hacha”, líder de secuestradores, extorsionadores y huachicol

Detenido Isaac “N”, alias “El Hacha”. (SSPC)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo en Tlaxcala a Isaac “N”, alias “El Hacha”, generador de violencia y líder de una célula delictiva originaria de Nayarit, vinculada a secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburos; además de agresiones a grupos rivales.

En la localidad de San Miguel Contla, los agentes ubicaron a “El Hacha” a bordo de un vehículo sin placas de circulación; tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, las autoridades se percataron que llevaba consigo diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación.

El hombre fue detenido y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.