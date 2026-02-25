Desde hace 11 años se conocía presencia del Mencho en bosque de Tapalpa…

. .

Al menos desde 2015, hace 11 años, las autoridades mexicanas y estadounidenses tenían ubicada la zona boscosa de Tapalpa, Jalisco, como área ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación y, en específico, a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y su familia.

En septiembre de ese 2015 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Cabañas Las Flores como una empresa usada por la organización criminal para el lavado de dinero. Se ubica en la misma franja vacacional donde “El Mencho” fue abatido la madrugada del domingo pasado.

Las cabañas, se apuntó desde entonces, eran manejadas por Jessica Johanna Oseguera González, alias La Negra, hija del líder delincuencial.

El alojamiento para descanso junto al bosque de la Sierra de Tapalpa es uno de los principales atractivos del municipio y motor de su economía como “pueblo mágico”.

Además del desarrollo turístico, “La Negra” operaba otras compañías del ramo inmobiliario, restaurantero y tequilero en otros puntos de Jalisco, en especial en Guadalajara y Puerto Vallarta.

SITIO FAVORITO. Cabañas Las Flores, en el mismo punto donde se dio la refriega, apareció en una ficha de “entidades asociadas al CJNG” emitida por la OFAC.

El complejo relacionado con los Oseguera, de al menos cinco casas, se encuentra en la zona más exclusiva de Tapalpa, a espaldas del Golf Country Club, refugio predilecto de empresarios y políticos, dueños de casas de campo; es colindante no sólo con la zona forestal de pinos y encinos, sino de la presa Salto del Nogal y el camino al poblado de San Gabriel, el cual conecta con el estado de Colima.

El 26 de febrero de 2020 Jessica Oseguera fue detenida en Washington, mientras acudía a una audiencia judicial de su hermano Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, entonces recién extraditado a la Unión Americana.

Tras su arresto, la División de Narcóticos y Drogas del Departamento de Justicia de EU emitió el expediente 1:20-cr-00040, en el cual reiteró sus antecedentes en el blanqueo de activos y volvió a citar las estancias turísticas en Tapalpa.

“A partir de septiembre de 2015, y hasta la fecha, en Estados Unidos, México y otros lugares, la demandada participó en transacciones o negocios relacionados con bienes y servicios en apoyo de las actividades internacionales de narcotráfico del Cártel de Jalisco Nueva Generación”, revela el documento.

“Participó en tratos vinculados a bienes como Las Flores Cabañas, también conocida como Cabañas Las Flores, diseñada para asistir materialmente, brindar apoyo o proporcionar servicios en apoyo a las actividades criminales de dicho Cártel… Estados Unidos notifica al acusado que, tras la condena por el delito imputado, el gobierno solicitará la confiscación, de conformidad con el Título 21 de su Código Penal”.

Tras filtrarse los nexos de las cabañas de Tapalpa con el CJNG, y con la intención de burlar a las autoridades, el desarrollo cambió de nombre a Cabañas La Loma.

En marzo de 2021 “La Negra” se declaró culpable, por lo cual fue condenada a 30 meses de prisión, aunque recuperó su libertad en marzo de 2022.

Once años después… al fin se ubicó a “El Mencho” en uno de sus territorios favoritos.

Pese al añejo precedente, Antonio Morales, alcalde de Tapalpa -por el partido Morena-, aseguró ayer: “Este señor no tenía su residencia en el municipio, quizás estaba pasando un fin de semana por aquí”…