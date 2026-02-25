Reforma electoral de Sheinbaum prende alertas en Senado

.La propuesta de reforma electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum generó preocupaciones hasta entre sus aliados del PVEM y PT Imagen: El Cano Royal Institute.

La reducción de 128 a 96 escaños en el Senado que plantea la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, prendió las alertas al interior de la oposición en el Senado pues advirtió que restringe la representación de las minorías de los estados.

El PRI acusó que Morena pretende una sobrerrepresentación absoluta, desaparecer a la oposición y a sus aliados, disminuirlos.

“Es público que a los aliados del PT y el Verde, Morena es incómodo para ellos en sus negociaciones y lo que quieren es seguir construyendo este estado autoritario”, estableció el líder de los senadores tricolores, Manuel Añorve.

El PAN también alertó que la modificación de la fórmula para la asignación de 200 diputaciones plurinominales, donde 97 serían para los “mejores perdedores” afecta la pluralidad, pues el diseño premia la votación directa y favorece a mayorías parlamentarias más amplias en detrimento del peso de las minorías.

“Lo que están planteando no es que quien quede en segundo lugar en cada distrito sea electo, lo que están planteando es que el mejor segundo lugar de cada partido político es el que entra al Congreso”, estableció el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

Es decir---agregó--, no importa si quedó en segundo lugar, pudo haber quedado en quinto lugar con un 9 por ciento, pero es el mejor perdedor dentro de ese partido político.

De hecho aseveró que el esquema favorece a Acción Nacional

--¿Por qué senador?

--Por lo de la primera minoría-

Consideró que desde su punto de vista personal se podría mejorar la manera de resolver los 200 diputaciones de representación proporcional.

El decremento del 25 por ciento en el costo de elecciones que impacta al INE, partidos políticos y OPLES pone en riesgo la capacidad técnica y operativa para organizar comicios confiables.

“Una cosa es generar ahorros, ¿sí? Para mejorar y una cosa es quitarle recursos al INE y quitarle prerrogativas a los partidos políticos de manera inequitativa”, cuestionó el senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo

RETROCESO DEMOCRÁTICO

Se mostró en contra de que se le recorten recursos al INE pues ello impactará en su funcionamiento.

“Porque si Morena ganó la elección del 2018 con estas reglas, si ganó la elección del 2024 con estas reglas, sigo sin entender cuál es la mejora o cuál es el propósito de querer cambiar las reglas del acceso al poder. En lo personal considero que es un retroceso democrático”, aseveró

Iniciar los cómputos al término de la jornada electoral, termina con la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el cual permitía conocer la misma noche de la elección a los ganadores de la contienda.

La reducción de 48 a 35 minutos diarios de tiempos oficiales en periodo electoral, disminuye la exposición de los partidos de reciente creación o candidatos menos conocidos, favoreciendo a quienes ya tienen mayor visibilidad.

“ En lo personal considero que eso no abona para la democracia, si queremos realmente meternos a solucionar problemas, ahí tenemos el problema de la filtración de los dineros del narcotráfico en las campañas y en muchos gobiernos como lo hemos visto. Entonces, ahí sí hay un tema que podemos debatir.

La regulación de la IA puede poner en riesgo la libertad de expresión digital, si la autoridad electoral no tiene criterios técnicos claros, cualquier crítica legítima en redes sociales que se vuelva viral podría ser tachada de “mecanismo artificial” o “bot”.

Finalmente la prohibición de la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030, representa un retroceso en la profesionalización legislativa la cual propiciaba la rendición de cuentas a cambio de la permanencia en el cargo.