Rinden emotivo homenaje a los militares caídos en el operativo contra El Mencho La Secretaría de la Defensa Nacional realizó un homenaje a los soldados que murieron en el operativo contra El Mencho (@Defensamx1)

La Secretaría de la Defensa Nacional realizó una Ceremonia de Honores Fúnebres a los soldados que murieron durante el operativo contra El Mencho el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

El homenaje se da a días de que se llevara a cabo el operativo donde murió Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y que trajo una ola de violencia en el estado de Jalisco, tras la respuesta del Cartel Jalisco Nueva Generación.

La Ceremonia de Honores Fúnebres se llevó a cabo durante la tarde de este 25 de febrero en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 5 en Zapopan, Jalisco.

El motivo de la ceremonia fue para honrar a los militares caídos durante el operativo en el que murió El Mencho, líder del CJNG. Al finalizar la ceremonia, los cuerpos de los soldados fueron trasladados a sus estados de origen.

“El sacrificio de nuestros héroes caídos no será olvidado y su legado permanecerá como ejemplo de honor y vocación al servicio de la Patria.” Fue parte del mensaje compartido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

En las imágenes compartidas por la SEDENA se pueden observar a soldados rindiendo homenaje, mientras se encuentran parados a lado de los féretros de sus compañeros caídos, con las fotografías de ellos al frente.

¿Quiénes eran los soldados que perdieron la vida en el operativo contra El Mencho?

La identidad de los soldados que murieron en el operativo donde murió El Mencho no ha sido revelada por las autoridades mexicanas. No obstante, la Sedena informó que durante dicho operativo 25 militares perdieron la vida.

“Honramos la memoria de quienes, con lealtad, valentía y compromiso, entregaron lo más valioso que puede ofrecer un soldado a la nación: su vida. (...) Su sacrificio no será olvidado y su legado permanecerá como ejemplo de honor y vocación al servicio de la Patria.” compartió en un mensaje la Sedena donde lamentaba la muerte de los militares caídos.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo, mostrándose afectado por los hechos, declaró lo siguiente:

“Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También damos un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa (...) Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión”.

Actualmente los cuerpos de los soldados que perdieron la vida el pasado domingo 22 de febrero han sido enviados a sus estados de origen, tras haber sido honrados por la Secretaría de la Defensa Nacional.