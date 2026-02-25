Se atrinchera oposición en Senado ante reforma electoral de Sheinbaum; “populista” la califican

Oposición se planta en el Senado (Mario Jasso)

La oposición en el Senado rechazó en su conjunto la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y tras calificarla de “populista”, y “cortina de huno” advirtieron que no hay forma de que la puedan respaldar en esos términos.

“Mucho de lo que se presentó en la mañana son en realidad distractores, cosas que son populares, que ellos mismos saben que no van a pasar porque no cuentan con los votos del PT y del Verde y en el fondo lo que están haciendo es distraer a la gente y no haciéndose cargo del problema principal que es la intervención del crimen organizado en las elecciones”, aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

Reprochó que la reforma de la presidenta Sheinbaum no contiene sanciones a partidos y candidatos que acepten dinero del narcotráfico, huachicol fiscal o crimen organizado, que les lleve a perder el registro o anular elecciones.

“Por un peso que reciba un candidato o un partido del crimen organizado, ese partido político pierde el registro”, aseveró

Sin embargo-agregó--Morena no quiere incluir ese apartado dentro de la reforma, lo cual nos confirma los vínculos de ese partido con el crimen organizado y su resistencia a sancionar la intervención del crimen en las elecciones.

Anaya evitó abundar en los detalles de la reforma pues explicó que solo son distractores ya que Morena no cuenta con el respaldo total de sus aliados del PT pero sobre todo del PVEM.

¿AMENAZAS?

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró como sospechosa la reforma que presentó la presidenta Sheinbaum y advirtió que no les intimida los amagos de la mandataria de cargarles el costo con la población del fracaso de esta reforma pues no darán un paso atrás en la defensa de la democracia.

“No, nos inhibe y nos tiene sin cuidado…siempre vamos a dar la cara y dar una explicación”, aseveró

Por ello anunció el voto en contra de su bancada y aseveró que resistirán los embates y presiones del régimen para obligarlos a respaldar su reforma.

“No nos van a tomar por sorpresa, vamos a resistir pues está de por medio la democracia mexicana.. No nos van a hacer manita de puerco vamos a defender la democracia hasta el último momento”, recalcó

POPULISTA

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve calificó esa reforma presidencial de “muy populista” sobre todo cuando se trata de vender la idea de que el INE y las elecciones salen muy caro a los mexicanos y por ello la propuesta de recortarles recursos.

No obstante recordó que el país se gasta mucho más en los subsidios que se canalizan a las obras faraónicas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya, el AIFA o Dos Bocas que “queman” mucho dinero de los mexicanos.

“El subsidio que le dan al Tren Maya es mayor que lo que ahora le están regateando a los Oples y a la certeza electoral también con ese rollo de quitarle recursos a los partidos políticos. Solo les recuerdo que en seis años Morena tuvo 13 mil millones de subsidios, a ellos no les preocupa que les quiten el 25, el 30, el 50, tienen el dinero del huachicol fiscal”, acusó