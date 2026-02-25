Trasladan al Altiplano a escoltas del “Mencho”

Detenidos Andrés "N" y Genaro "N". (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) trasladó a Andrés “N” y Genaro “N”, escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya “Altiplano”.

Estos sujetos fueron detenidos el pasado 22 de febrero, cuando fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Tapalpa, Jalisco.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), imputó a Andrés “N” y Genaro “N” por los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Por lo tanto, el MPF obtuvo de un juez de control prisión preventiva oficiosa en contra de ambos individuos, una vez que se expusieron los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, --- derecho del imputado a ampliar de 72 a 144 horas para preparar su estrategia, incorporar pruebas a su favor --- por lo que luego de concluir la audiencia, que se llevó a cabo vía remota, ambos fueron trasladados al Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

En la audiencia, Genaro “N”, indicó que él y Andrés “N” fueron confundidos por agentes de la Defensa y de la Guardia Nacional y que no integran el equipo de escoltas del “Mencho”.

En tanto, la FGR recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del “Mencho”, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que Fiscalía informó que trabaja en todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.

