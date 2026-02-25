Un joven Rey Midas, clave en investigación al grupo Tabasco que encabeza Adán Augusto

Un nombre es clave en las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el Grupo Tabasco: Mario Fernando Pacchiano. Quizás más esclarecedor que su nombre, es el mote que le dio la revista Líderes Mexicanos: El Rey Midas de los negocios. Y sí, desde que Adán Augusto López, los hijos de Andrés Manuel López Obrador y, en general, el grupo Tabasco se consolidaron durante el sexenio anterior, todo lo que ha tocado Pacchiano se ha convertido en oro.

Joven, aún no cumple los 40 años, la salud de los mexicanos y el desabasto de medicinas han sido las ventanas de oportunidad que ha explotado intensivamente. Las empresas en las que tiene participación, una y otra vez, eran las encargadas de resolver compras de pánico del gobierno federal para vender medicamentos y enseres, siempre con sobreprecio.

El caso de la Metformina ha llamado poderosamente la atención pues de un precio promedio de 200 pesos por unidad, en los contratos que beneficiaron a Pacchiano terminaron comprándose a 2,300 pesos la unidad. Al menos 4 mil millones de pesos de ingresos para empresas que siempre vendían caro ante un llamado de emergencia del gobierno.

A la par, estas operaciones le permitían hacer nado sincronizado con empresas en las que está involucrados el tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, el famoso operador del Clan López Beltrán (ligado orgánicamente al Grupo Tabasco).

En efecto, las empresas de Pacchiano y de Amílcar aparecen simultáneamente en los casos que son investigados actualmente por compras a sobreprecios.

Y si Amílcar Olán Aparicio comenzó a ser conocido por grabaciones de llamadas con quienes operaron en casos de contratos para el Tren Maya y el Interoceánico, Mario Fernando Pacchiano optó siempre por adoptar un perfil discreto y moderado en todos los sentidos. No se le conocen escándalos y, de acuerdo con documentación generada por las investigaciones en torno al Grupo Tabasco (a la que Crónica tuvo acceso), el Rey Midas realizaba movimientos cuidadosos, declarando ingresos de sólo 2 de las 7 empresas en las que tiene participación. Fuentes abiertas hablan de que se le oyó, alguna vez, alardear de sus lazos con morenistas y sus contribuciones millonarias a las campañas electorales; pero nunca nada verdaderamente comprobable. Es sabido que se permite una vida en la que se incluyen yates, avión privado, propiedades inmobiliarias numerosas, entre otras.

El método de trabajo es, igualmente, mucho más fino. Grupo Maremi, el holding emblema de Pacchiano, adquiere participación en empresas ya constituidas con el fin, al menos oficialmente, de optimizar sus procesos financiaros y tecnológicos.

El egresado del Tec de Monterrey y alguna vez centro delantero del Club San Luis Potosí del futbol profesional mexicano, llevó a las empresas en las que tiene participación a facturar millones de pesos sólo en compras de emergencia, con sobreprecio y muchas veces en torno a medicamentos que oficialmente no sufrían desabasto. En el caso del Covid, una de sus empresas se adjudicó un contrato para ventiladores que el ISSSTE requería para pacientes colapsados. Nunca los entregó; se le sancionó con una inhabilitación de 40 meses y no cumplió la mitad de la penalización.

Pacchiano, encumbrado en sólo una década, terminó el sexenio anterior consolidado como una maravilla del empresariado joven. Su futuro, de acuerdo con análisis de redes personales, lo mantenían dentro del aura de Adán Augusto. Andrea Chávez Treviño, protegida del tabasqueño, quiere ser candidata a la gubernatura de Chihuahua que habrá de disputarse en 2027. Allí Pacciano resultaría fundamental para el financiamiento.

Sin embargo, en forma inmediata, las preocupaciones de Midas podrían reformularse. Investigaciones judiciales en torno a las compras con sobreprecio de medicamentos para diabetes, se dirigen al daño al erario, pero también a entender la red de complicidades sin la que esos contratos desventajosos no se hubieran podido dar. El ISSSTE, el IMSS y Birmex cayeron presuntamente en necesidad de abasto de emergencia y una y otra vez, el joven Midas —siempre inserto al Grupo Tabasco— estuvo allí para solucionarlas (siempre a precios excesivamente altos).

La discreción del joven Rey Midas no le ha valido del todo, pues otro error de Amílcar Olán, una transferencia perfectamente rastreable de 3 mil millones de pesos previo a su huida del país, ha alentado la profundización de las indagatorias judiciales. La duda hoy es sí la presencia de las empresas de Pacchiano en la compra gubernamental de medicamentos a sobreprecio tuvo un esquema similar en los casos de huachicol fiscal y de otros contratos de seguridad.

Con Amílcar no localizable, las pesquisas sobre el joven prodigio de los negocios puede ser una ruta más fácil de seguir para las autoridades. Más aún, una posible falta fiscal referida en los documentos a los que Crónica tuvo acceso, podrían ser el primer eslabón para inspeccionar: declaró un par de millones de pesos ante el SAT en ciertos ejercicios fiscales, cuando las facturaciones de sus empresas harían suponer en ingresos mucho mayores.

Pacchiano ha realizado sus negocios en estados como Tamaulipas, en tanto otros allegados de Adán Augusto, como Fernando Padilla, completaban el esquema de negocios que abarcaba la costa del Golfo, con una ramificación hacia Puebla y Tlaxcala.

El futuro del Grupo Tabasco y del joven Rey Midas de los negocios es aún incierto en el arranque del 2026, pero todo apunta a un desarrollo rápido de acontecimientos en los meses siguientes.

MAREMI es una empresa que posee como filiales a las siguientes compañías, donde Pacchiano es accionista:

* Corporativo MAREMI SAPI de CV

* Consorcio de Distribución VINAMEX

* Infitech Industries SAPI de CV

Empresas no vinculadas al Consorcio MAREMI, con acciones de Pacchiano:

* DOMUSIS SA DE CV

* Grupo Dominat SA de CV

* MYRAMOR EM SAPI de CV