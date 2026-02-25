Yucatán cuenta con el precio más bajo de la canasta básica

Canasta básica

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó este miércoles que la canasta básica con el precio más bajo fue de 740 pesos y se halló en Súper Aki Extra, en Mérida, Yucatán, y el más caro de 964.50 pesos en Bodega Aurrera Santa Anita, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca con una diferencia de $224.40 pesos entre una y otra.

El monitoreo de precios correspondiente a este periodo reveló que en la zona centro del país, que abarca a la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, el precio más bajo fue de 767.30 pesos y estuvo en Chedraui Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos. En cambio, el precio más caro fue de 952.00 pesos, en Walmart Clouthier, en León, Guanajuato.

En la parte centro norte del país (Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas) se detectó el precio más bajo en Chedraui San Luis Potosí de dicha entidad de 782.70 pesos; mientras que el precio más caro lo tuvo Walmart Mil Cumbres, en Morelia Michoacán, y fue de 936.40 pesos.

En el caso de la frontera norte del país, conformada por los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, fue en este último estado donde se registró el precio más bajo de 790.30 pesos, en Chedraui Andonegui, en Tampico. Chihuahua, Chihuahua, reportó el precio más caro de 939.30 pesos en Bodega Aurrera Aeropuerto.

La procuraduría pone a disposición de la consulta amplia de “¿Quién es quién en los precios?“: https://qqph.profeco.gob.mx/storage/attachment/primeran/2026/QQPPRI MERAN_022326.pdf. Además, brindó sus canales de comunicación para presentar alguna queja o denuncia a través del:

Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722

Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx

Redes sociales: X @AtencionProfeco y @Profeco; Facebook /ProfecoOficial.

