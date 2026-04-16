Presentan libro sobre la elección judicial de 2025 y advierten retos rumbo a 2027

En medio de reflexiones, experiencias y autocríticas, especialistas, autoridades judiciales y académicos se reunieron para presentar un libro que analiza la histórica elección judicial de 2025 en México, un proceso que marcó un antes y un después en la forma de elegir a jueces, magistrados y ministros en el país.

El evento fue organizado por el Centro de Capacitación para un Nuevo Poder Judicial, institución que surgió en 2024 ante la inminente reforma que permitió la elección directa de personas juzgadoras. Desde su creación, este centro ha capacitado a más de mil perfiles entre candidatos, funcionarios y operadores del sistema judicial, con el objetivo de acompañar esta transformación institucional.

Durante la presentación, se destacó que la elección de 2025 fue un ejercicio inédito que buscó acercar la justicia a la ciudadanía, fortalecer la legitimidad del Poder Judicial y romper con esquemas tradicionales considerados lejanos o poco accesibles. Sin embargo, también evidenció múltiples retos en su implementación.

La obra presentada reúne distintas voces y no pretende fijar una postura única. Por el contrario, ofrece un mosaico de experiencias desde la comunicación política, el análisis institucional y la participación directa en campañas, lo que permite comprender la complejidad del proceso desde diversas perspectivas.

Entre las asistentes destacaron figuras como la ministra Yasmín Esquivel Mossa y la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, quienes compartieron reflexiones clave sobre los desafíos que enfrenta el nuevo modelo judicial.

Uno de los puntos centrales fue que la reforma no solo implica cambios legales, sino una transformación profunda en la forma de entender la justicia. Se subrayó que este proceso requiere nuevas capacidades, profesionalización y tiempo para consolidarse.

Siu Tenorio, director del centro, calificó la elección como un “experimento democrático complejo”, donde tanto candidatos como especialistas enfrentaron reglas inéditas. Destacó que uno de los mayores obstáculos fue el modelo de comunicación política, ya que las candidaturas no tuvieron acceso a radio ni televisión, limitando su alcance principalmente a redes sociales.

Por su parte, la magistrada Claudia Valle señaló que el proceso se realizó con reglas adaptadas de otros modelos electorales, lo que generó inconsistencias. Explicó que no existía un marco específico para este tipo de elección, lo que derivó en incertidumbre en temas como sanciones, campañas y validación de resultados.

Además, advirtió que históricamente el Poder Judicial había sido un espacio cerrado, con mecanismos de selección poco accesibles. Aunque con el tiempo se incorporaron concursos de oposición, persistieron problemas como la falta de cercanía con la ciudadanía y la baja confianza pública, lo que detonó la necesidad de una reforma.

Valle también subrayó que, si bien el cambio era necesario, el nuevo modelo presenta áreas de mejora, como los mecanismos de selección de candidatos, la claridad en las boletas y el conocimiento ciudadano sobre las funciones de los juzgadores. Aun así, reconoció un avance importante: la elección obligó a jueces y magistrados a salir de sus oficinas y acercarse a la población.

Presentan libro sobre la elección judicial de 2025 y advierten retos rumbo a 2027

En su intervención, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que esta reforma permitió escuchar de primera mano las demandas de la ciudadanía. Relató su experiencia durante la campaña, en la que recorrió distintas regiones del país, dialogando con personas que expresaron desconfianza hacia el sistema judicial, pero también esperanza en su transformación.

Señaló que uno de los mayores retos fue comunicar temas complejos en un lenguaje accesible, además de enfrentar limitaciones impuestas por la autoridad electoral, como restricciones en la difusión y promoción de candidaturas. Aun así, consideró que el proceso fue necesario para construir una justicia más cercana y empática.

La ministra también planteó diversas propuestas para mejorar futuras elecciones judiciales. Entre ellas, destacó la posibilidad de separar estos comicios de las elecciones políticas de 2027 para evitar saturación, implementar un examen nacional para aspirantes, establecer reglas homogéneas en los procesos de selección y flexibilizar las normas de campaña.

Asimismo, propuso ampliar los periodos de campaña, mejorar la difusión institucional y garantizar que la ciudadanía esté informada sobre estos procesos, ya que en 2025 muchas personas desconocían que se llevarían a cabo elecciones judiciales.

Otro punto relevante fue la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema. Los participantes coincidieron en que el voto ciudadano es solo el inicio y que la legitimidad dependerá de factores como la transparencia, la preparación de los candidatos y la eficacia en la impartición de justicia.

Finalmente, se advirtió que el proceso de 2025 fue apenas un primer ensayo de cara a los comicios de 2027, donde se prevé una elección aún más compleja, con miles de cargos en disputa tanto a nivel federal como local. Ante este panorama, el libro busca servir como una herramienta para analizar lo ocurrido y mejorar lo que viene.

La presentación concluyó con una invitación a mantener abierto el debate y continuar perfeccionando el modelo, bajo la premisa de que toda democracia es perfectible y que la transformación del Poder Judicial apenas comienza