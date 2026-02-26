Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” entre los 10 mejores hospitales del país

"20 de Noviembre", el cuarto mejor hospital del país Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del ISSSTE, se ubicó en el cuarto lugar de una lista de 60 nosocomios evaluados a nivel nacional

El director general del ISSSTE, Martí Batres, reconoció la labor del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, al posicionarse en el 4º de 60 lugares de los mejores hospitales del país, según una encuesta del portal Newsweek y Statista.

La directora del nosocomio, Lecsy Macedo Calvillo, destacó que el nosocomio, pasó del sexto al cuarto lugar en 2025 y aseguró que este logro se debe a la visión comunitaria de trabajo y al apoyo constante que han recibido por parte de las autoridades del Instituto.

Batres Guadarrama, resaltó que el portal Newsweek se unió con Statista para presentar el ranking 2026 de los Mejores Hospitales del Mundo.

“Estamos muy orgullosos de que el Centro Médico Nacional ‘20 de Noviembre’ del ISSSTE se posicione como uno de los diez mejores hospitales de México en el ranking nacional”, comentó.

“Hemos tenido todo el apoyo institucional y la visión del doctor Martí Batres en hacer esta reingeniería del Instituto que nos ha favorecido para estas metas. Aquí es donde vemos reflejado el resultado del apoyo que se nos ha brindado a través de la Dirección General. Con todo este apoyo y la reestructuración que estamos teniendo, esperamos dejar cada vez mejores resultados para la atención de los derechohabientes y de sus familias”, afirmó.

El personal, dijo, están logrando resultados de manera colectiva “estamos trascendiendo a resultados tangibles para los derechohabientes. El Centro Médico Nacional se está renovando con tecnología de punta, con nuevos especialistas, con una transición dirigida a la medicina moderna y al enfoque, no solamente terapéutico, sino humanitario”, sostuvo.

Además del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, hay otros dos hospitales del instituto en dicho listado: el Hospital Regional (HR) de “Monterrey”, en Nuevo León, en el lugar 44, y el Hospital General (HG) “Ciudad Juárez”, Chihuahua, en la posición 59.