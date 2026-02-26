Declaración anual 2026: fechas clave y errores comunes ante el SAT

Declaración anual 2026

La declaración anual 2026 es una obligación clave para millones de contribuyentes en México. El trámite se presenta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y corresponde al ejercicio fiscal 2025. No cumplir en tiempo y forma puede derivar en sanciones económicas, mientras que hacerlo correctamente incluso puede generar saldo a favor.

¿Cuáles son las fechas clave de la declaración anual 2026?

Para personas morales, la fecha límite es el 31 de marzo de 2026. En este periodo deben reportar ingresos, deducciones, pagos provisionales y retenciones del año anterior.

En el caso de personas físicas, el plazo para presentar la declaración va del 1 al 30 de abril de 2026. Este trámite aplica para quienes obtuvieron ingresos por sueldos y salarios (en ciertos casos), actividades profesionales, empresariales, arrendamiento, intereses o dividendos.

Aunque algunos contribuyentes no están obligados, presentar la declaración puede ser conveniente si se busca una devolución de impuestos.

Errores más comunes al presentar la declaración ante el SAT

Uno de los fallos más frecuentes es no revisar la información precargada por el SAT, ya que cualquier error no corregido recae en el contribuyente.

También es común olvidar deducciones personales, como gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios o donativos, lo que puede aumentar el impuesto a pagar.

Otros errores habituales incluyen:

• Presentar la declaración fuera del plazo oficial.

• No contar con contraseña o e.firma vigente.

• Capturar mal la CLABE interbancaria, lo que retrasa la devolución automática.

Recomendaciones para evitar problemas fiscales

Especialistas recomiendan revisar con anticipación los comprobantes fiscales digitales (CFDI), verificar que los datos personales estén correctos y confirmar que la e.firma esté vigente. En caso de dudas, acudir con un contador puede evitar errores costosos.

La declaración anual 2026 no solo es una obligación legal, también puede representar una oportunidad para regularizar la situación fiscal y recuperar dinero a favor del contribuyente.