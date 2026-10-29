Detienen en Matamoros a “El Titán”, operador del Cártel del Golfo

José Alfredo Cárdenas

Fuerzas Federales detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a un hombre identificado como Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, presunto operador del Cártel del Golfo. De acuerdo con las autoridades, la aprehensión se desprende de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional; la misma dependencia recalcó que fueron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron en flagrancia delictiva, en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a Axel Alfredo N “Axel” y a una persona más.

REACCIONAN

Tras caer Axel, a quien el Gabinete de Seguridad tiene por segundo al mando de la facción “Ciclones” del “Cártel del Golfo“, se generaron bloqueos con vehículos incendiados en Matamoros, Río Bravo y Padilla, lo que además motivó una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos para su personal y ciudadanos en la región.

ANTECEDENTE

La Defensa detalló que el también hijo de José Alfredo N (a) “El Contador”, jefe de la facción “Ciclones” y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén “El Mata Amigos”, exjefe del “Cártel del Golfo” y actualmente interno en el Centro Federal de Reinserción Social “El Altiplano”, en el Estado de México, ya había sido detenido el 7 de mayo de 2023, derivado de una Orden Técnica de Investigación, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, no obstante, el 18 de enero de 2024 se determinó por parte de autoridades judiciales llevar su proceso en libertad. Por lo que esta sería su segunda captura.

ACUSACIONES

“El Titán” ostenta acusaciones por agresiones, homicidios, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, trasiego de drogas, armas y personas, entre México y E.U.A., también es señalado como responsable de una agresión el 17 de mayo de 2026 en contra de agentes de Protección Federal de la SSPC, donde perdió la vida un policía y varios resultaron heridos.

A los detenidos se les aseguró armamento, cargadores, cartuchos, diversa droga, un vehículo y fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.