Hidalgo inicia construcción del mayor Polo de Desarrollo Económico del Plan México; prevén inversión de más de 10 mil mdp

Polo de Desarrollo En Hidalgo se construye uno de los mayores nodos industriales del territorio nacional. (Especial)

El Gobierno de México y el Gobierno de Hidalgo dieron inicio a la construcción del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Zapotlán, un proyecto que será el más grande de los 15 polos contemplados dentro del Plan México y que busca impulsar la atracción de inversiones, la generación de empleos y el desarrollo industrial en la entidad.

El banderazo de inicio fue encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

Tendrá una inversión superior a 10 mil millones de pesos

El parque industrial se desarrollará sobre un terreno de 922 hectáreas, lo que lo convierte en el mayor Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar del país.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la urbanización del complejo contará con una inversión privada superior a 10 mil millones de pesos, a cargo de la empresa DEWA, y en su primera fase se prevé la creación de 5 mil empleos permanentes.

El proyecto contempla cinco etapas de construcción que incluirán infraestructura industrial, generación de energía renovable, sistemas de reúso de agua y servicios para la población, como centros de salud, guardería, jardín de niños, biblioteca pública y espacios deportivos.

Marcelo Ebrard destaca crecimiento económico de Hidalgo

Durante el evento, Marcelo Ebrard transmitió una felicitación de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado de Hidalgo por registrar un crecimiento económico de 8.5%, cifra que, de acuerdo con el funcionario, coloca a la entidad en el primer lugar nacional.

El titular de Economía señaló que los Polos de Desarrollo para el Bienestar forman parte de la estrategia del Gobierno de México para atraer nuevas inversiones, fortalecer la actividad industrial, generar empleos y ampliar las oportunidades económicas en distintas regiones del país.

Asimismo, reconoció el trabajo del gobernador Julio Menchaca y destacó la disponibilidad de talento especializado en Hidalgo, particularmente de ingenieros e ingenieras, como un factor para atraer empresas de sectores de alto valor agregado.

El proyecto incorpora infraestructura y medidas de sustentabilidad

La Secretaría de Economía informó que el Polo de Zapotlán integrará infraestructura con enfoque sustentable mediante el uso de energías renovables, acciones para el cuidado y reúso del agua, así como servicios destinados al bienestar de las comunidades cercanas.

Marcelo Ebrard reiteró que el Gobierno de México mantendrá la coordinación con las autoridades estatales y la iniciativa privada para impulsar inversiones que favorezcan la creación de empleos y el desarrollo económico.

Al acto también asistieron la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo; el director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, Fernando Díaz; el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza; y el fundador y director ejecutivo de DEWA, Germán Ahumada Alducín.