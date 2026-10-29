Sheinbaum destaca talento mexicano al inaugurar centro de Distribución Robótica en Hidalgo

Centro de Distribución Robótica de Mercado Libre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México atraviesa una etapa de transformación tecnológica en la que el talento de sus ingenieros y trabajadores especializados se ha convertido en uno de sus principales atractivos para la inversión.

Así lo señaló durante la inauguración del primer Centro de Distribución Robótica de Mercado Libre en el país, ubicado en el Parque Industrial Platah, en Villa de Tezontepec, Hidalgo.

La instalación representa una inversión superior a 600 millones de dólares y comenzó operaciones con 240 robots para el manejo de mercancías, donde genera más de 4 mil 700 empleos directos, aunque la empresa contempla ampliar la capacidad hasta mil unidades automatizadas. En el acto, como parte de su gira por Hidalgo, Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador Julio Menchaca Salazar y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Talento especializado

Durante su intervención, la mandataria sostuvo que el país ha dejado de ser atractivo únicamente por el costo de su mano de obra y ahora cuenta con trabajadores calificados capaces de participar en procesos tecnológicos más complejos.

Sheinbaum destacó que la preparación de más jóvenes en educación media superior y superior ha contribuido a fortalecer estas capacidades. También señaló que empresas como Mercado Libre incorporan a universitarios que desarrollan habilidades tecnológicas, además de generar empleos relacionados con la distribución y entrega de mercancías.

Al recorrer las instalaciones, la presidenta expresó su entusiasmo por el nivel de automatización del centro y recordó su formación profesional en física e ingeniería.

Crecimiento económico y mejores salarios

La presidenta también relacionó la expansión de empresas como Mercado Libre con el incremento al salario mínimo registrado desde 2018. Explicó que la mejora en los ingresos de los trabajadores ha fortalecido su capacidad de compra y contribuido al crecimiento de las empresas.

Sheinbaum defendió una visión económica en la que el crecimiento debe acompañarse de bienestar y una distribución más amplia de la riqueza. Señaló que no basta con atraer inversiones si sus beneficios no se reflejan en mejores condiciones para la población.

En ese sentido, destacó que el desarrollo industrial debe generar oportunidades laborales y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias.

Polo del Bienestar en Hidalgo

Sheinbaum también habló del Polo de Bienestar que su gobierno desarrolla en la zona y destacó que su planeación contempla algo más que la instalación de empresas.

El proyecto incluye vivienda, una Unidad de Medicina Familiar y escuelas, con el propósito de que el crecimiento industrial esté acompañado de servicios para quienes trabajan y viven en la región.

La mandataria señaló que este esquema permite planear el desarrollo de la zona tanto para las necesidades actuales como para las futuras.

Fortalecimiento de su industria

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó las condiciones de Hidalgo para atraer inversiones y la preparación de profesionales especializados. Indicó que el estado forma alrededor de 7 mil ingenieras e ingenieros al año, lo que contribuye a fortalecer la relación entre empresas, universidades y trabajadores.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar destacó que esta fue la visita número 17 de Sheinbaum a la entidad. También mencionó proyectos federales como el tren de carga, el plan hídrico y los polos de bienestar.

El mandatario estatal señaló que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Hidalgo registró un crecimiento económico de 8.5 por ciento y ocupó el primer lugar nacional durante el segundo trimestre del año.

Para Sheinbaum, este tipo de proyectos refleja el potencial del país para atraer empresas mediante la preparación de su fuerza laboral y una estrategia que vincule el crecimiento económico con mejores salarios, empleos y servicios para la población.