Factura SAT en línea: ¿cómo hacerlas gratis? Paso a paso te decimos ¿Te están pidiendo factura? Conoce cómo puedes generarla en línea y gratis (SAT)

¿Ofreciste un servicio y te pidieron factura? Conoce cómo puedes generarla de manera sencilla, desde tu computadora, en línea y sin necesidad de pagar.

La factura electrónica es un documento que integra los datos de un comprobante fiscal y registra operaciones comerciales y de pago.

¿Dónde se pueden generar facturas electrónicas gratis en el portal del SAT?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite a sus contribuyentes generar facturas de maneras completamente gratuitas.

Puedes emitir tu factura electrónica desde su aplicación gratuita “Factura SAT Móvil” o bien desde la más común, que es en su sitio de internet con los “Servicios de facturación de CFDI”.

Requisitos para generar una factura en el SAT en línea este 2026

Para poder generar una factura electrónica, únicamente necesitarás tu e.firma, el certificado de sello digital, tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y tu contraseña para ingresar al sistema.

Además de lo anterior, al momento de emitir la factura se te solicitará la siguiente información de la persona a favor de quien se expida para el llenado del comprobante:

Clave del RFC

Nombre completo

Código postal de su domicilio fiscal

Régimen fiscal en el que tributa

Uso fiscal que le dará a la factura

A excepción de lo último, la demás información podrás encontrarla en su Constancia de Situación Fiscal.

Guía paso a paso: Cómo hacer tu factura en el servicio del SAT

Para emitir la factura electrónica del SAT completamente gratuita a través de su página web en “Servicios de facturación de CFDI”, estos son los pasos que debes seguir: