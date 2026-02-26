Factura SAT en línea: ¿cómo hacerlas gratis? Paso a paso te decimos

¿Ofreciste un servicio y te pidieron factura? Conoce cómo puedes generarla de manera sencilla, desde tu computadora, en línea y sin necesidad de pagar.
La factura electrónica es un documento que integra los datos de un comprobante fiscal y registra operaciones comerciales y de pago.
¿Dónde se pueden generar facturas electrónicas gratis en el portal del SAT?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite a sus contribuyentes generar facturas de maneras completamente gratuitas.
Puedes emitir tu factura electrónica desde su aplicación gratuita “Factura SAT Móvil” o bien desde la más común, que es en su sitio de internet con los “Servicios de facturación de CFDI”.
Requisitos para generar una factura en el SAT en línea este 2026
Para poder generar una factura electrónica, únicamente necesitarás tu e.firma, el certificado de sello digital, tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y tu contraseña para ingresar al sistema.
Además de lo anterior, al momento de emitir la factura se te solicitará la siguiente información de la persona a favor de quien se expida para el llenado del comprobante:
- Clave del RFC
- Nombre completo
- Código postal de su domicilio fiscal
- Régimen fiscal en el que tributa
- Uso fiscal que le dará a la factura
A excepción de lo último, la demás información podrás encontrarla en su Constancia de Situación Fiscal.
Guía paso a paso: Cómo hacer tu factura en el servicio del SAT
Para emitir la factura electrónica del SAT completamente gratuita a través de su página web en “Servicios de facturación de CFDI”, estos son los pasos que debes seguir:
- Ingresar a la página web del SAT y seleccionar “continuar al sitio”.
- Te direccionará a una nueva página en la que tendrás que dar clic en el apartado de “factura electrónica”.
- En una nueva página que se te abrirá tendrás que seleccionar la opción de “genera tu factura” y se te desplegará un nuevo menú.
- En el menú tendrás que dar clic en “Servicios de facturación de CFDI” y seleccionar el apartado de “Servicio gratuito de facturación”.
- Para acceder a la plataforma deberás ingresar tu RFC, contraseña, e.firma y captcha y dar clic en “enviar”.
- Tras lo anterior se te abrirá una nueva página donde deberás llenar los datos de tu comprobante. Cabe señalar que algunos datos personales ya son llenados previamente por el SAT, aunque puedes modificarlos.
- Asimismo, como parte del llenado tendrás que ingresar los datos del cliente, antes mencionados, y añadir el producto o servicio que ofreciste.
- Finalmente, tendrás que aceptar o modificar el IVA señalado por el SAT y guardar los datos.
- Una vez verificada la información ingresada, únicamente darás clic en “sellar” y la factura se descargará en tu dispositivo.