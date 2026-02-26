María Julissa niega haber “entregado” a El Mencho: toda la verdad detrás del rumor

La influencer María Julissa...¿implicada en el caso del El Mencho? Especial

En los días posteriores a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido por fuerzas militares el 22 de febrero de 2026, circuló en redes sociales un audio atribuido al capo que desató una ola de rumores, acusaciones y polémica.

El clip, supuestamente grabado momentos antes de su muerte, señalaba a la influencer mexicana María Julissa como responsable de haberlo “entregado” a las autoridades.

Pero, ¿qué hay de verdad detrás de estas versiones? La respuesta nos lleva a un terreno donde la desinformación, inteligencia artificial y las noticias fake se mezclan en uno de los hechos criminales más importantes de este 2026.

¿Qué decía el supuesto audio que desató acusaciones contra María Julissa?

El audio que se difundió masivamente en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook contenía una voz atribuida a El Mencho diciendo:

“Escúchenme bien, nos cayeron… nos vendió María Julissa. Si no te contacto, manda a eliminar a toda su descendencia”.

Ese fragmento, acompañado de acusaciones de traición hacia la influencer, se viralizó rápidamente entre usuarios, generando miles de compartidos y comentarios en cuestión de horas.

Sin embargo, no existe evidencia verificable de que esa grabación provenga de una fuente oficial o real. Análisis forenses y reportes especializados de la agencia EFE han señalado que el audio muestra características típicas de material manipulado digitalmente o generado mediante inteligencia artificial, y su autenticidad no ha sido confirmada por ninguna autoridad competente.

¿Qué dijo María Julissa sobre el audio?

En medio de esta marea de rumores, María Julissa, una creadora de contenido y figura pública con millones de seguidores, se vio involucrada involuntariamente en la narrativa viral. En redes comenzó a circular no solo el audio, sino también supuestas imágenes de ella junto a El Mencho, muchas de las cuales han sido identificadas como falsas o generadas con IA.

La influencer, quien comparte contenido relacionado con estilo de vida y beisbol, rechazó rotundamente cualquier vinculación con el capo o el operativo que lo condujo a ser abatido. A través de un comunicado en su cuenta oficial, pidió frenar la difusión de información no verificada, señalando que “no tengo nada que ver con esa situación” y que la circulación de esos audios e imágenes es una forma de desinformación que puede dañar a personas inocentes.

Cabe destacar que, tras este suceso, los familiares de la influencer han tenido que resguardarse debido al estrés y la atención no deseada que la viralización le ha traído a la implicada.