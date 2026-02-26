Hospital General del ISSSTE, en Iztapalapa Nueva área de cirugía ambulatoria en Hospital General del ISSSTE en Iztapalapa que permitirá brindar un mejor servicio a la derechohabiencia, atendiendo a pacientes con intervenciones de corta estancia o cirugías ambulatorias

El Hospital General “Gral. José María Morelos y Pavón”, en Iztapalapa, cuenta con una nueva área de cirugía ambulatoria, que fortalecerá la recuperación de las y los pacientes.

El Dr. Javier García Zarco, director del Hospital General resaltó los trabajos de remodelación de la nueva área de Cirugía Ambulatoria”, al tiempo que reconoció el apoyo del director general del instituto, Martí Batres Guadarrama al dicho nosocomio ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, y explicó que este esfuerzo corresponde a la estrategia de recuperación de espacios en las unidades médicas, cuyo objetivo principal es mejorar la atención médica de los derechohabientes.

“Estamos en el hospital con nuestro programa de recuperación de espacios. Esta área se convierte en cirugía ambulatoria para la recuperación de nuestros pacientes. “Agradecemos -resaltó-, la dotación de camas proporcionadas por nuestro director general”.

A partir de ahora se podrá brindar un mejor servicio a la derechohabiencia, a través del aceleramiento de su estadía en las instalaciones cuando son intervenciones de menor gravedad, lo cual, dijo, se traduce en una mayor estabilidad del paciente.

“Al incrementarse la cirugía ambulatoria, la atención quirúrgica del paciente va a disminuir los tiempos de espera, reducir su estancia hospitalaria y va a crear un mejor ambiente, tanto familiar como social, y la reintegración a su vida familiar y laboral”, aseguró.

García Zarco detalló que para la sala se entregaron 10 camas de hospitalización, de las cuales tres serán destinadas para el servicio de ortopedia; además, el nosocomio colocó dos reposets, cortinas antibacteriales, buró para los objetos de los pacientes y la consola, donde se colocan las tomas de oxígeno, de aspiración y de aire.

Asimismo, señaló que la meta principal es aumentar el número de cirugías de corta estancia y/o ambulatorias este año, y pasar de las 847 registradas el año pasado a más de 1,000 en 2026, como respuesta al Plan Nacional de Salud puesto en marcha en la presente administración.

Para ello, se realizarán jornadas de cataratas o de artroscopia de rodilla, que es uno de los programas que también impulsa el gobierno federal.