UNAM reestructura la AAFUNAM; busca apoyar la salud física y mental de los alumnos

Asociación Deportiva de Acondicionamiento Físico de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en pos de ayudar a la salud fícica y mental de loa alumnos universitarios, la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU) continúa con labores encaminadas a ese fin con la renovación de la Asociación Deportiva de Acondicionamiento Físico (AAFUNAM), reestructurada el pasado 27 de enero en las instalaciones de la dependencia.

En la ceremonia de toma de protesta de la nueva mesa directiva, se hizo oficial el nombramiento del presidente de AAFUNAM, Francisco Adolfo Infante Cruz y de las demás personas que conforman el colegiado: Daniela Paulín Ramos, como vicepresidenta; José Hiroshi Aguilar Matsuo, como secretario general; y Elizabeth García Hernández, como tesorera.

Combatir el suicidio

La misión principal de esta nueva directiva es impulsar eventos atractivos para activar físicamente a la población de la Universidad Nacional y así combatir problemáticas sociales como las adicciones y la depresión asociada al intento suicida.

“La intención que tenemos es crear eventos que entusiasmen a la comunidad universitaria, principalmente a aquellos que no precisamente quieren hacer un deporte en específico o ser parte de algún equipo, pero sí tienen la necesidad de activarse físicamente por el bien de su salud física y mental”, expresó Daniela Paulín, vicepresidenta de esta Asociación.

Alejandro Fernández Varela Jiménez, titular de la DGDU, encabezó el acto protocolario, y mencionó: “Vamos a fortalecer a nuestra Asociación de Acondicionamiento Físico para mover a la comunidad universitaria, siendo esta una prioridad del señor rector Leonardo Lomelí Vanegas. La cultura física y el deporte son de suma relevancia para una óptima salud física y emocional de alumnos, académicos y trabajadores. Tenemos que sumar materiales y difusión, hay que posicionarnos como una institución que cuida de la salud física y mental de los miembros de su comunidad a través del deporte. Me quedo emocionado, y vamos a realizarlo”.

En el acto también estuvieron Cecilia Arratia del Castillo, directora de Cultura Física de la DGDU; e Isabel Barragán Isidro, coordinadora jurídica de la misma. La AAFUNAM, ahora también cuenta con cuatro vocales: Ramón Mondragón Vargas, de media superior; José Cosme Ortega Ávila, de FES; Patricia Andrade Flores, de superior; y Miguel Ángel Hernández Tovar, de alumnos.

Los integrantes de la renovada Asociación de Acondicionamiento Físico coincidieron en que se tiene que crear una amplia variedad de opciones para que toda la comunidad universitaria haga actividad física de forma divertida y después de ese primer acercamiento, si es de su interés, se integren a una de las más de 90 disciplinas deportivas que tiene la UNAM, con o sin la intención de alcanzar un alto nivel competitivo.

“Queremos fomentar eventos en donde se activen masas de personas, sin importar el tiempo o la marca que hagan en la competencia, pero que se muevan, que vean las múltiples opciones que hay para activarse por el bien de su salud”, enfatizó la vicepresidenta del organismo, Daniela Paulín.