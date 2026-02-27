Diputada del PRI exhorta a estadios mexicanos a inhibir “porras de odio” contra comunidad LGBT, como en 2003

CDMX — La justa deportiva más grande del planeta, el Mundial 2026, proveerá a México, uno de los tres países anfitriones, de alrededor de más de 2 mil 700 millones de pesos, equivalente a 0.14 por ciento del PIB nacional, pero también de concentraciones humanas cuya convivencia debe garantizar el respeto a las personas LGBTTTIQ+, por lo que la diputada priista Mónica Sandoval pidió a los estadios que se eviten ‘porras de odio’ como las que se manifestaron en 2003, en Guadalajara.

La experredista presentó un exhortó a los gobiernos de las entidades federativas sede de los eventos relacionados con el Mundial, a aplicar y fortalecer protocolos de prevención, atención y protección contra la violencia hacia personas LGBTTTI+.

Este exhorto incluye a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogas en los estos anfitriones, con el fin de establecer mecanismos de observación, acompañamiento y documentación de posibles violaciones a derechos, previamente y durante el torneo internacional, con especial atención a personas LGBTTTIQ+ y demás sectores vulnerables, y garanticen un enfoque interseccional y de inclusión.

Mónica Sandoval propuso medidas de prevención, y entre ellas destaca campañas de sensibilización y no discriminación en espacios públicos y turísticos. Capacitación obligatoria para cuerpos de seguridad, personal de transporte, salud y turismo.Rutas de denuncia accesibles, multilingües y libres de prejuicios y puntos seguros y módulos de atención en zonas de alta afluencia, así como monitoreo y atención de violencia digital y discursos de odio.

“El Mundial derramará más de 2 mil 700 millones de pesos, cifra histórica que significa 0.14 por ciento del PIB nacional. Y se espera recibir a más de 5 millones de turistas y se proyectan hasta 62 mil empleos temporales, principalmente en el sector servicios y turismo. Sin embargo, los beneficios expuestos conllevan serios desafíos de movilidad, concentración humana, actividad turística y exposición mediática, lo que puede facilitar la comisión de actos violentos o discriminatorios contra sectores vulnerables”, expuso en este llamado.

Indicó que los estadios mexicanos de futbol deben evitar manifestaciones o discursos de odio, como el grito homofóbico originado en Guadalajara durante 2003, porque eso pone de manifiesto la persistente discriminación en la sociedad mexicana, al proyectar una supuesta inferioridad de las personas por su orientación sexual.

Consideró que demás de estos discursos de odio que fomentan la violencia, las personas LGBTTTIQ+ enfrentan agresiones físicas, verbales, institucionales y digitales, que tienden a intensificarse en contextos de alta visibilidad pública, nacionalismo exacerbado o discursos de intolerancia.

“En los últimos diez años, el Conapred recibió más de 600 denuncias por discriminación transfóbica y homofóbica, mientras que 71 por ciento de las juventudes LGBTTTIQ+ experimentaron discriminación en el último año”, refirió.

Agregó que el Comité Organizador del PRIDE CDMX, anunció un programa a la altura del orgullo capitalino y del certamen deportivo, pero lamentó la falta de coordinación de las autoridades, quienes hasta el momento no han mostrado intención de colaborar.

Mónica Sandoval confió en que reine la empatía y se incluya a la comunidad LGBTTTIQ+ en este y otros eventos masivos.