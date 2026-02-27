Sheinbaum destacá que Sinaloa puede contar con la Presidenta y con el Gobierno de México

Sheinbaum reafirma respaldo total del Gobierno de México a Sinaloa

En el marco de la Conferencia Mañanera realizada desde el puerto de Mazatlán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su respaldo al estado de Sinaloa y reconoció el trabajo del gobernador Rubén Rocha Moya, así como la coordinación que existe entre el Gobierno de México y la administración estatal.

Durante su mensaje, la mandataria federal destacó la colaboración permanente con el gobierno sinaloense, especialmente en materia de seguridad, y subrayó que la entidad puede contar con el apoyo de la Federación.

“Pues agradecer el trabajo del gobernador Rubén Rocha Moya, la buena coordinación que tenemos con él y, pues también, felicitar y agradecer el trabajo del general Schazarino como secretario de Seguridad”, expresó Sheinbaum Pardo ante medios de comunicación.

La presidenta resaltó que el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno ha permitido fortalecer las acciones en beneficio de la población, tanto en programas sociales como en estrategias de seguridad pública. En este sentido, enfatizó que el acompañamiento del gabinete federal continuará para consolidar los avances alcanzados.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya agradeció públicamente el respaldo constante de la presidenta y el gabinete de seguridad federal. Señaló que el apoyo brindado a Sinaloa se ha reflejado en el impulso de programas sociales, así como en el envío extraordinario de personal de corporaciones federales para reforzar la seguridad de la entidad.

El mandatario estatal aseguró que la visita de la presidenta en el estado representa un mensaje de confianza y cercanía con el pueblo sinaloense. Asimismo, afirmó que en el estado existe un compromiso firme de trabajar de la mano con el Gobierno de México para continuar con la transformación del país.

“Durante su estancia podrá advertir que en Sinaloa, sus hombres y mujeres trabajan con entusiasmo, haciendo su aporte a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación del país; estamos y estaremos siempre junto a usted, estimada presidenta, convencidos de que su liderazgo seguirá articulando la voluntad colectiva del pueblo para construir un México más justo, con equidad y soberanía. “Bienvenida a Sinaloa, su tierra”, expresó Rocha Moya.

El gobernador agregó que las giras de trabajo que realiza la presidenta por distintos estados fortalecen la confianza ciudadana en su administración y en las decisiones que se toman desde el Gobierno federal para atender las necesidades de las familias mexicanas.

La realización de la Conferencia Mañanera en Mazatlán también permitió visibilizar la importancia estratégica de Sinaloa dentro del desarrollo nacional, tanto por su actividad económica como por su contribución social.

Con este encuentro, el Gobierno de México y el Gobierno de Sinaloa reafirmaron su compromiso de mantener una coordinación estrecha en beneficio de la población, enviando un mensaje de unidad institucional y respaldo permanente a la entidad.