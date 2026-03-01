Califica PAN de simulación reforma electoral; no ataca crimen organizado en elecciones

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero exige incluir combate al crimen organizado en la reforma electoral

A unas horas de que la Presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Legislativo su reforma electoral, la dirigencia nacional del PAN calificó esa iniciativa como una simulación si no incluye mecanismos reales que sancionen la intervención del crimen organizado en los procesos electorales desde financiamiento ilícito, violencia política y la captura criminal de procesos electorales.

“Sin sanciones reales contra la infiltración criminal y sin reglas que fortalezcan la democracia, no habrá verdadera reforma electoral, sino simulación”, aseveró el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

Recalcó que el principal problema electoral de México hoy no es solo técnico o administrativo; es la participación del crimen organizado en campañas, candidaturas y procesos electorales.

Si no resolvemos eso—agregó--, cualquier reforma será incompleta.

El PAN también expresó preocupación por algunos elementos incluidos en la presentación de la Reforma electoral que realizó la presidenta Sheinbaum particularmente en lo relacionado con el uso y regulación de la inteligencia artificial en los procesos electorales pues ello pone en riesgo la libertad de expresión.

En ese sentido advirtió que cualquier regulación en esta materia debe garantizar libertad de expresión, certeza jurídica y evitar riesgos de censura o control político del debate público digital.

SIN RESPUESTA

Romero reiteró que continúa en espera de la respuesta de Morena y el Ejecutivo al reto planteado públicamente para incluir sanciones reales contra la narcopolítica dentro de la reforma electoral que será presentada este lunes.

El dirigente panista requiere una reforma electoral, pero dejó claro que no avalará una que ignore la intervención del crimen organizado en las elecciones.

Recordó que desde hace semanas lanzó un reto directo a la presidenta de la República y recientemente a la presidenta de morena, Luisa María Alcalde para que la reforma incluya mecanismos reales que sancionen la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, sin que hasta ahora exista respuesta.

El blanquiazul enlistó un decálogo de medidas que pidió integrar a la reforma electoral para combatir directamente la participación del crimen organizado en las elecciones y, por otro, fortalecer la representación ciudadana y mejorar la calidad democrática del país.

Entre ellas el combate al financiamiento ilegal de campañas, evitar la Postulación de candidatos vinculados al crimen organizado y la erradicación de la violencia política y asesinatos de candidatos así como sancionar la operación político-electoral del crimen organizado.

De igual manera establecer un modelo de representación pura mixta que elimine la sobrerrepresentación legislativa, implementar segunda vuelta electoral, crear un registro oficial de compromisos de campaña ante el INE.

También establecer primarias abiertas obligatorias y simultáneas, fortalecer mecanismos de participación ciudadana y reforzar la autonomía del INE como árbitro electoral.