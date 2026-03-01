Terminó México 2025 con 42.3 millones de mexicanos en pobreza laboral: Cómo Vamos México

Se mantiene alta la pobreza laboral en México Pobreza laboral en México (La Crónica de Hoy)

México terminó el 2025 con 42.3 millones de mexicanos en pobreza laboral lo que significa que no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las tres entidades con mayor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas mayores al 50%.

Baja California Sur y Colima son las dos entidades con menor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas de 14.2 y 17.3%, respectivamente, según un análisis de ¿Cómo Vamos México?.

A pesar de la baja en el nivel nacional, siete entidades federativas mostraron un incremento anual en su porcentaje de población en situación de pobreza laboral: Ciudad de México, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Campeche y Baja California Sur.

La pobreza laboral afecta desproporcionadamente a las mujeres. En todas las entidades federativas del país hay más mujeres que hombres en situación de pobreza laboral.

La informalidad laboral fue otro de los factores que se incrementó a finales del 2025, pues el 55 % de los trabajadores en México se ocuparon en un empleo informal

La tasa de informalidad laboral fue más alta para las mujeres (55.8%) que para los hombres (54.4%). Ambas tasas muestran una disminución respecto al trimestre anterior.

Mientras que en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla e Hidalgo se registraron tasas por encima del 71%, en entidades como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur las tasas de informalidad se colocaron entre 33.3% y 38.6% de su población ocupada.

2 millones 403 mil 66 personas no disponibles señalaron contar con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo; al desagregar entre hombres y mujeres, 457 mil 239 hombres se encuentran en esta situación, mientras que 1 millón 945 mil 827 son mujeres, 4 veces más que el caso de los hombres.