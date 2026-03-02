Cómo crear tu cuenta Llave MX: guía para crearla antes del registro de la Beca Rita Cetina

Llave MX moderniza el acceso a trámites y servicios digitales

Con el inicio del registro de la Beca Rita Cetina, muchos padres de familia han comenzado a reunir los documentos necesarios para registrar a sus hijos en este importente programa social, sin embargo, uno de los pasos más importantes previo a este registro es la creación de la Llave MX. Sin ella, este registro puede quedar incompleto y no te permitirá completarlo.

Es por ello que en esta nota de dejamos una guía paso a paso de cómo tramitar en línea la Llave MX con éxito y continuar con el rpoceso de inscripción.

¿Qué es Llave MX y por qué es indispensable?

Llave MX es la identidad digital oficial del Gobierno de México, pensada para que los ciudadanos puedan acceder a trámites y servicios en línea de forma más segura y eficiente. No es algo exclusivo de la Beca Rita Cetina; sirve para muchos otros trámites federales, desde la consulta de programas hasta solicitudes, validaciones y más.

Sin embargo, para el registro de la Beca Rita Cetina 2026, Llave MX se ha convertido en un requisito indispensable. Quienes no la tengan lista antes del inicio del periodo de inscripción corren el riesgo de enfrentarse a retrasos o no poder completar el proceso de registro a tiempo.

¿Cómo crear tu cuenta Llave MX paso a paso?

Lo primero que tienes que saber es que crear una cuenta Llave MX es un trámite gratuito, rápido y, con la guía adecuada, accesible incluso para quienes no están familiarizados con procedimientos en línea. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Ingresa al sitio oficial: visita llave.gob.mx (portal del Gobierno de México para Llave MX).

(portal del Gobierno de México para Llave MX). Haz clic en “Crear cuenta” : encontrarás esta opción en la página de inicio.

: encontrarás esta opción en la página de inicio. Introduce tu CURP: este será el punto de partida para validar tu identidad y llenar automáticamente tu nombre y fecha de nacimiento.

este será el punto de partida para validar tu identidad y llenar automáticamente tu nombre y fecha de nacimiento. Agrega tu código postal y colonia: el sistema solicitará esta información para localizar tu dirección.

el sistema solicitará esta información para localizar tu dirección. Registra tu celular y correo electrónico: estos datos serán necesarios para recibir códigos de verificación y notificaciones.

estos datos serán necesarios para recibir códigos de verificación y notificaciones. Crea una contraseña segura: el sistema te pedirá una clave robusta que deberás recordar para acceder posteriormente.

el sistema te pedirá una clave robusta que deberás recordar para acceder posteriormente. Acepta el aviso de privacidad y completa el captcha: antes de finalizar, revisa las condiciones y confirma que no eres un robot.

Al finalizar, tu cuenta Llave MX quedará activa y lista para que, una vez que el registro de la Beca Rita Cetina se habilite, puedas ingresar a becaritacetina.gob.mx con tu usuario y contraseña Llave MX para completar la inscripción de tu hijo o hija.

¿Qué hacer si el sistema rechaza tu CURP?

Una de las dudas más frecuentes al crear la Llave MX ocurre cuando el sistema indica que la CURP ya está registrada. Esto no necesariamente es un error, puede significar que ya tienes una cuenta Llave MX creada con esa CURP en el pasado.

En ese caso, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta existente. Si no recuerdas tu usuario o contraseña, puedes utilizar las opciones de recuperación:

Olvidé mi usuario: ingresando tu CURP podrás recibir pistas para recuperarlo.

Olvidé mi contraseña: con tu correo electrónico registrado recibirás un enlace para restablecer tu clave.

Si lo anterior no funciona, las autoridades federales han habilitado la opción de solicitar apoyo por teléfono marcando el 079, donde pueden orientarte sobre cómo recuperar tu acceso o resolver errores.

La experiencia hasta ahora muestra que quienes completan este proceso con anticipación tienen más oportunidades de registrar a sus hijos sin errores durante el periodo de inscripción a la Beca Rita Cetina. Por lo que espéramos que esta guía te ayude a completar tu registro.