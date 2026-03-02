Decisión de actuar contra “El Mencho” fue responsable y para atender a la gente, no por aprobación: Sheinbaum

Sheinbaum Pardo, afirmó que la decisión de actuar contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue una medida responsable orientada a proteger a la ciudadanía y no una acción tomada con fines de popularidad o aprobación pública.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue cuestionada sobre una encuesta en la que más del 80 por ciento de las personas consultadas se manifestaron a favor del operativo realizado el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Al respecto, Sheinbaum dejó claro que las decisiones en materia de seguridad no se basan en niveles de aceptación ciudadana.

“Uno toma decisiones no por aprobación o desaprobación, uno toma decisiones responsables y busca siempre atender a la gente, eso es lo más importante”, subrayó la jefa del Ejecutivo.

La presidenta destacó que, si bien su administración mantiene alrededor de un 70 por ciento de aprobación entre la ciudadanía, ese no es el criterio que guía las acciones del gobierno, especialmente en temas delicados como los operativos contra grupos del crimen organizado.

Sheinbaum aprovechó para reconocer la labor de las Fuerzas Armadas y de los elementos de seguridad que participaron en el despliegue, señalando que son ellos quienes enfrentan directamente los riesgos en este tipo de intervenciones.

“Creo que en este caso el reconocimiento a las Fuerzas Armadas es muy importante, muy importante. Porque son los que ponen la vida en riesgo en una situación como ésta”, expresó.

Asimismo, la mandataria enfatizó que las acciones emprendidas por su gobierno en materia de seguridad no buscan construir una narrativa de guerra, sino actuar conforme a la ley y bajo principios claros.

“Si se da una situación en una detención como la que se dio el pasado domingo, se atiende de acuerdo a la ley, al uso racional de la fuerza, pero el objetivo es siempre la búsqueda de la paz, no es la construcción de la guerra. Eso es muy distinto”, puntualizó.

Con estas declaraciones, Sheinbaum reiteró que su estrategia de seguridad está centrada en la legalidad y en la protección de la población, evitando excesos y priorizando la estabilidad del país. También dejó en claro que su gobierno no pretende utilizar este tipo de operativos como herramientas políticas, sino como parte de una política pública enfocada en garantizar la seguridad.

La presidenta insistió en que la prioridad es mantener la paz y reducir la violencia, al tiempo que se respeta el marco legal y los derechos humanos. Señaló que cada acción emprendida por las autoridades debe responder a la responsabilidad del Estado de salvaguardar a la población.

El operativo en Tapalpa ha generado atención nacional, no solo por el objetivo del despliegue, sino por el debate que ha abierto en torno a la estrategia de seguridad. No obstante, la mandataria reiteró que su gobierno continuará actuando con firmeza y responsabilidad cuando sea necesario, siempre con la finalidad de atender a la ciudadanía y fortalecer la paz en el país.