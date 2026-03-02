Desaparece PREP, y elecciones federales tendrán resultado oficial hacia medianoche; tambalea mayoría calificada de Morena

CDMX — Aunque Morena tambalea en su mayoría calificada para aprobar la iniciativa presidencial de reforma electoral que modifica la Constitución, en ésta se plantea que el PREP desaparezca y se replique el modelo de la Ciudad de México, con cómputos de casillas, lo que quiere decir que se podrá tener resultados oficiales y legales de los comicios federales.

Víctor Hugo Lobo, diputado presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, explicó que el análisis de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum da “todo el poder al pueblo”, como se vende el partido aliado del PT, cuyo no está asegurado en el pleno camaral.

“Se plantea la desaparición del PREP para transitar hacia el cómputo de las actas de las casillas, una vez que hayan concluido las elecciones. Es una reforma progresista, y sí hay temas que requieren seguir en su análisis. La reforma despeja rumores de que se debilita el sistema nacional electoral. Yo pongo un ejemplo, en la Ciudad de México, la única entidad del país, donde se inicia con el cómputo oficial del voto. Y con la supreción del PREP, que arroja datos estadísticos, hoy ya se tendrá que hacer el cómputo del acta que viene en cada una de las casillas de manera inmediata, y prácticamente tendríamos hacia la medianoche una calificación de 95, 96 por ciento del resultado oficial, puntual, de las elecciones”, dijo el legislador morenista.