Los líderes regionales del CJNG: entre una posible sucesión del Mencho y la fragmentación

Guardia Nacional Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa han incrementado su presencia en zonas clave para evitar brotes de violencia tras la muerte de El Mencho (Juan José Estrada Serafín)

Ya transcurrió una semana desde que Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, muriera abatido durante un operativo militar. El Mencho estaba señalado como el criminal más buscado del mundo por dirigir el que se considera actualmente el cártel más poderoso, no solo de México, sino del mundo y con presencia en los cinco continentes. Ahora, la estructura del grupo criminal podría colocar a alguno de los líderes regionales como nuevo mando máximo. O bien, podría propiciar una nueva fragmentación que ponga de nueva cuenta en disputa los territorios de este cártel.

¿Quiénes podrían reemplazar al Mencho al mando del CJNG?

Desde que se dio a conocer la noticia oficial de la muerte del Capo, la pregunta de población, autoridades y analistas comenzó a ser ¿Quién tomará su lugar? En la historia reciente de México cuando un líder criminal es abatido o capturado, algún alto mando de la organización suele tomar su lugar. El propio Nemesio Oseguera se vio beneficiado en su momento luego de fragmentación del Cártel de Sinaloa, transformando a una célula armada en un nuevo cártel.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha reconocido recientemente que tienen en la mira a al menos cinco personajes prioritarios quienes podrían asumir el liderazgo de la organización criminal

Juan Carlos Valencia González “El 03”

Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”

Heraclio Guerrero Martínez “Tio Lako”

Ricardo Ruiz Velasco “El Apá”

Audias Flores Silva “El Jardinero”

Estos personajes, vinculados presuntamente al CJNG, operan como “jefes de plaza” coordinado acciones de venta y distribución de droga, extorsiones, ejecuciones de grupos rivales, tráfico de armas, entre otras actividades delictivas.

No obstante, el especialista en análisis del crimen organizado en México, el profesor Víctor Sánchez, señala que hay al rededor de 29 personas que fungen actualmente como líderes de plaza, lo que pone el panorama más complejo rumbo a una posible sucesión de El Mencho y con el riesgo de fragmentaciones y alianzas, fenómeno común en la dinámica del narco en México

¿Por qué el CJNG no opera como otros grupos criminales en México?

De acuerdo con informes de las autoridades, una particularidad que tiene el CJNG es que, a diferencia de otros grupos criminales, estos operan bajo lo que denominan un “modelo de franquicia”.

Esto significa que, en vez de llegar a un territorio para imponerse por la fuerza como ocurría anteriormente, el CJNG ha consolidado su presencia en gran parte del territorio nacional ofreciendo su asociación con grupos criminales locales más pequeños, brindando armas, financiamiento, logística y la posibilidad de operar bajo el nombre del grupo criminal a cambio de operar a su favor con un “jefe de plaza” supervisando y monitoreando la actividad criminal en la zona.

Ahora, con la muerte de El Mencho, este mismo esquema, que ha sido una fortaleza para poder controlar la mayor parte del territorio, podría convertirse en una causa de fragmentación si los jefes de plaza deciden “independizarse”, no alienarse o traicionar a quien ocupe el nuevo mando del grupo criminal, dejando de la posibilidad de surgimientos de nuevos grupos y alianzas.