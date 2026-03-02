Mario Delgado entrega en Guerrero mobiliario y equipamiento a 599 escuelas afectadas por fenómenos naturales

Secretario de Educación, Mario Delado El titular de la SEP, Mario Delgado convocó a madres, padres a registrar antes del 19 de marzo en el portal becaritacetina.gob.mx, a hijas e hijos de primarias públicas para que reciban sus apoyos para uniformes y útiles escolares

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezaron la entrega de 41 mil 655 unidades de mobiliario y equipamiento escolar a 599 escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, Centros de Atención Múltiple (CAM) y de Educación Media Superior afectadas por fenómenos naturales.

En la región indígena de Xochistlahuaca ubicada en la Costa Chica, donde se habla la lengua “amuzgo”, y en presencia de más de 1,000 asistentes de escuelas beneficiadas, Delgado Carrillo informó que, en este año, todas y todos los estudiantes de primarias públicas del país recibirán la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles escolares, con 2,500 pesos de apoyo anual por alumna y alumno.

En este contexto, el funcionario federal exhortó a madres, padres y familias a registrar antes del próximo 19 de marzo, a sus hijas e hijos en el portal oficial becaritacetina.gob.mx para que reciban dicho apoyo económico, que llegará de manera universal a niñas y niños de todo el país, a fin de fortalecer la economía familiar y garantizar el derecho a la educación en condiciones de mayor equidad.

En este mismo sentido, resaltó que es fundamental que las escuelas cuenten con instalaciones dignas y seguras, de ahí la importancia del programa La Escuela es Nuestra, que llegará a esta zona para beneficiar a todos los planteles.

Este programa, permite que madres y padres de familia decidan qué obras se realizarán y serán ellos mismos quienes administren y ejecuten los recursos, con el objetivo de mejorar y embellecer los espacios donde estudian sus hijas e hijos, fortaleciendo así la participación comunitaria y el bienestar escolar.

Al respecto, recordó que en el estado de Guerrero se han registrado diversos fenómenos meteorológicos que han impactado de manera distinta a sus regiones, por lo cual, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso de apoyar sin distinción a todas las comunidades dañadas y aseguró que la atención llegará a cada región que lo necesite, con un enfoque de justicia y solidaridad.

Así, afirmó, cada plantel afectado fue atendido, se trabajó en su rehabilitación por parte de las aseguradoras, para que los niños y las niñas tengan sus escuelas en mejores condiciones para continuar con sus aprendizajes.

El mobiliario y equipo que se entregan hoy, abundó (sillas, computadoras, pizarrones, pantallas, bocinas, impresoras, computadoras, entre otros), son parte del apoyo federal a esas escuelas afectadas, para que las y los maestros tengan más elementos para trabajar con sus estudiantes.

A su vez, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda comentó que los fenómenos naturales afectaron muchas escuelas, pero ahora con el apoyo federal se garantiza que las y los estudiantes tengan educación gratuita y de calidad.

“Desde el corazón de la tierra amuzga, refrendamos el compromiso con la educación incluyente y con sentido social, una educación para la transformación, que abrace nuestras lenguas y que fomente los valores”, señaló la gobernadora.