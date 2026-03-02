Profeco anuncia que el precio de la gasolina regular se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro

PROFECO: Precio de gasolina

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio de la gasolina regular en México continúa por debajo de los 24 pesos por litro a nivel nacional. Así lo dio a conocer el titular, Iván Escalante, quien destacó que esta cifra representa un alivio para la economía de muchas familias mexicanas.

Durante el informe más reciente, Escalante señaló que el pasado 27 de febrero el precio promedio nacional del litro de gasolina regular fue de 23.54 pesos. Además, indicó que en lo que va del mes de marzo el costo se ha mantenido por debajo de los 24 pesos, lo que demuestra estabilidad en el mercado de combustibles.

El funcionario explicó que Profeco mantiene un monitoreo constante de los precios en las distintas estaciones de servicio del país, con el objetivo de verificar que se respeten los costos y evitar abusos contra los consumidores. También recordó que la depencia cuenta con herramientas para que la ciudadanía consulte en dónde se vende más barata la gasolina en su localidad.

En otro tema, el titular de la Profeco habló sobre el envió de remesas desde Estados Unidoos hacia México. Recalcó que Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor opción para enviar dinero, ya sea por depósito o transferencia. Según explicó, esta institución ofrece comisiones más bajas en comparación con otras empresas remesadoras, lo que permite que las familias reciban una mayor cantidad de recursos.

Escalante mencionó que las remesas son una fuente importante de ingresos para millones de hogares mexicanos, por lo que es fundamental que quienes envían dinero desde el extranjero cuenten con opciones seguras y económicas. En este sentido, invitó a las personas a informarse y comparar antes de elegir el servicio que utilizarán.

Asimismo, Profeco dio a conocer información sobre productos de consumo básico, como parte de sus acciones para orientar a la población. En esta ocasión, compartió los precios mínimos y máximos del atún Herdez aleta amarilla en hojuelas en agua, en presentación de lata de 130 gramos. Estos datos permiten a los consumidores identificar diferencias de precio entre establecimientos y tomar decisiones de compra más informadas.

La dependencia reiteró que realiza estudios de calidad y comparativos de precios de manera constante, con el propósito de proteger el bolsillo de las familias mexicanas. También recordó que en caso de detectar irregularidades, la ciudadanía puede presentar quejas ante la institución.

Finalmente, Iván Escalante invitó a la población a consultar la edición de marzo de la Revista del Consumidor. Señaló que esta publicación puede obtenerse de manera gratuita en las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odecos) y en librerías del Fondo de Cultura Económica (FCE). En ella se pueden encontrar estudios de productos, recomendaciones de compra y consejos prácticos para el cuidado del gasto familiar.