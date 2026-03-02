Roblox, riesgo para 5 millones de menores en México; pide PRI controles para la plataforma

Menores en México son enganchados en la plataforma Roblox

La plataforma Roblox cada vez es más utilizada sin controles ni candados de seguridad por millones de menores de edad en México lo que expone a este sector a casos de grooming, extorsión y manipulación contactados a través del chat.

Así lo advierte la bancada del PRI en el Senado quien impulsan un punto de acuerdo para solicitar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones realizar una investigación exhaustiva sobre las medidas de seguridad de esta plataforma que registra más de 16 millones de usuarios adolescentes activos en México.

De igual forma, planteó a la Secretaría de Bienestar la prohibición del uso de tarjetas del Banco del Bienestar para pagos en videojuegos dirigidos a menores y para la compra de tarjetas de regalo canjeables en esas plataformas.

Diversos reportes documentan el destino de recursos provenientes de apoyos sociales hacia este tipo de consumos digitales.

La plataforma, lanzada en 2006, reportó en octubre de 2025 más de 110 millones de usuarios activos diarios y proyecta la meta de mil millones.

En México registra más de 16 millones de usuarios adolescentes; esta cifra ubica al país entre los mercados más activos del continente. Estimaciones señalan que menores mexicanos destinan hasta tres horas diarias a la aplicación.

Ante este escenario, la bancada priista solicitó a la autoridad digital federal la evaluación de protocolos de protección de datos y de prevención de acoso, hostigamiento y extorsión con fines sexuales dentro de la plataforma.

Advirtieron que el modelo de microtransacciones mediante “Robux”, moneda virtual adquirida con dinero real, incentiva compras recurrentes por medio de tarjetas físicas, recargas móviles y pagos directos en la aplicación.

De acuerdo con informes del extinto Instituto Nacional de Transparencia y de UNICEF México con alertas sobre riesgos de grooming, acoso y explotación sexual en plataformas con interacción en tiempo real.

El 11 de febrero de 2026, la empresa reconoció fallas en su sistema de verificación de identidad por selfie, mecanismo orientado a restringir el contacto entre adultos y menores en el chat abierto.

Recordaron casos recientes en México, entre ellos el de dos hermanas originarias de Nezahualcóyotl, Estado de México, contactadas mediante la plataforma y trasladadas fuera de su entidad tras manipulación psicológica. También señalaron el uso de la aplicación para la reproducción de contenidos vinculados a organizaciones delictivas.