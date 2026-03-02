¿Ya localizaron a Kimberly Joselín? Información actualizada de la estudiante de la UAEM desaparecida en Cuernavaca Fue encontrado un cuerpo sin vida durante las investigaciones para dar con el paradero de Kimberly Joselín, estudiante de la UAEM (@Fiscalia_Mor)

Tras más de 10 días de la desaparición de Kimberly Joselín, estudiante de la UAEM en Cuernavaca, este lunes 2 de marzo, las autoridades del estado encontraron un cuerpo sin vida aún sin identificar.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos, el hallazgo sucedió cuando se encontraban realizando un operativo interinstitucional de búsqueda en la zona norte de Cuernavaca para localizar a Kimberly Joselín Ramos Beltrán.

Según el comunicado de prensa, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, así como la Agencia de Investigación Criminal y la Coordinación General de Servicios Periciales, se encuentran realizando las pruebas correspondientes para determinar si el cuerpo encontrado fue el de Kimberly Joselín.

¿Es Kimberly Joselín? Lo que se sabe sobre el peritaje y la identificación del cuerpo

Según lo comunicado por la Fiscalía General del Estado de Morelos, actualmente las autoridades correspondientes se encuentran realizando las diligencias respectivas de acuerdo con los protocolos legales y científicos, para determinar la identidad del cuerpo hallado, así como la causa de muerte y temporalidad del fallecimiento.

Asimismo, la FGE Morelos declaró que las investigaciones continúan y que se continuarán compartiendo los avances, mientras no se comprometa el desarrollo de las indagatorias.

#FiscaliaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Como parte del operativo interinstitucional de búsqueda desarrollado en los últimos días en la zona norte de Cuernavaca para localizar a la joven Kimberly Joselín Ramos Beltrán, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa que… pic.twitter.com/1j7eXU2oTz — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 3, 2026

Cronología de la desaparición: El último rastro de Kimberly Joselín en la UAEM

Kimberly Joselín Ramos Beltrán desapareció el pasado 20 de febrero, cuando la última comunicación que sus padres tuvieron de ella fue un mensaje donde les avisaba que había llegado a las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) donde estudiaba.

La denuncia de su desaparición fue formalizada el 21 de febrero y desde entonces estudiantes de la universidad se han manifestado para exigir la pronta aparición de Kimberly Joselín.

Asimismo, como parte de las investigaciones fue detenido el pasado 28 de noviembre Jared Alejandro “N”, quien también es estudiante de la UAEM, por probable responsabilidad en un hecho delictivo en agravio a Kimberly Joselín.

El 1 de marzo fue puesto en prisión preventiva por los hechos antes mencionados.

Según lo informado por la FGE, se solicitó la orden de aprehensión contra Jared Alejandro “N” debido a que existen indicios para presumir su participación en la desaparición de Kimberly Joselín.

El 1 de marzo fue puesto en prisión preventiva Jared Alejandro “N” por los hechos antes mencionados.