Credencial Universal de Salud: ¿Cómo será la identificación y cómo tramitarla?

Credencial Universal de Salud El objetivo de esta Credencial Universal es garantizar el derecho a la salud al identificar la derechohabiencia, además de facilitar el acceso universal a los servicios médicos.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, anunció esta mañana la implementación de la nueva Credencial Universal de Salud, cuyo objetivo es garantizar el acceso a servicios de salud pública para todos los mexicanos y mexicanas.

En la conferencia en Palacio Nacional de este martes 3 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo otorgó un espacio para anunciar todos los detalles respecto a la Credencial Universal de Salud, una nueva herramienta que permitirá la disponibilidad de la información clínica y facilitar el acceso universal a los servicios médicos gratuitos del país sin importar la institución pública de salud a la que se esté afiliado o afiliada.

Para llevar a cabo la implementación de esta credencial, las Secretarías de Salud y Bienestar han trabajado conjuntamente.

¿Cómo es y para qué servirá la Credencial Universal de Salud?

De acuerdo con lo expuesto por la secretaria Ariadba Montiel en La Mañanera de este martes, esta nueva herramienta tiene como objetivo agilizar el derecho a la salud que deben otorgar las instituciones de salud pública del Estado, garantizando una atención universal y de calidad en todo el país.

“Si me encuentro lejos de mi domicilio y necesito una atención médica, con esta credencial se accederá de manera universal a la salud”, informó a la población.

Esta credencial contará con versión impresa y digital, integrada con los datos personales del o la paciente, así como datos médicos de importancia; por ejemplo: historial clínico, estudios médicos, citas de atención y recetas de medicamentos.

La Credencial Universal de Salud, en su versión impresa, contendrá los siguientes datos personales:

Nombre completo.

Sexo.

Edad.

Fecha de nacimiento.

Nacionalidad.

Tipo de sangre.

Derechohabiencia.

Clínica más cercana.

Las dos versiones de esta herramienta tendrán el mismo valor, además de que ambas servirán para optimizar el uso de los servicios de salud en la vida diaria al contener el historial médico y agendar citas médicas desde la aplicación asociada.

¿Cuándo podrá tramitarse la Credencial Universal de Salud?

Respecto al comienzo del proceso de credencialización universal, la secretaria de Bienestar informó que se iniciará a partir del 2 de abril de 2026.

Según Montiel, el proceso de registro se asemejará al de la inscripición a los programas del Bienestar, lo que sugiere que existirá un calendario en orden alfabético del primer apellido de los y la solicitantes para la atención.

Trámite para la Credencial Universal de Salud

El proceso será gestionado por la Secretaría del Bienestar, el cual se llevará a cabo en módulos que serán instalados en todo el país, siguiendo un calendario similar a los programas de Bienestar para agilizar el proceso.

Sin embargo, para registrarse y obtener la Credencial Universal de Salud, será necesario presentar en los módulos una serie de documentos que varían dependiendo la edad de la persona que se inscribe.

Menores de 18 años: Acta de Nacimiento, CURP, Identificación oficial con fotografía de la Madre, Padre o Tutor.

Acta de Nacimiento, CURP, Identificación oficial con fotografía de la Madre, Padre o Tutor. Mayores de edad: Identificación oficial con fotografía, CURP, Acta de Nacimiento Certificada, Comprobante de Domicilio (vigencia no mayor a 6 meses).

En el caso de los padres que se presenten con sus menores de edad, podrán realizar el trámite de ambos el mismo día sin importar la letra correspondiente según el calendario de registro.