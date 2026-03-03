En abril inicia proceso para la obtención de la Credencial Universal de Salud

Presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaria del Bienestar

Con el objetivo de lograr el Servicio Universal de Salud, el Gobierno de México a traves de la Secretaría del Bienestar, realizará la credencialización para los derechohabientes de cualquiera de los sistemas públicos (IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, al igual que los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud) para que las mexicanas y mexicanos cuenten con una identidad de salud y puedan recibir atención médica en cualquiera de estos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, informó que este proceso iniciará en abril y que permitirá digitalizar todos los procesos y tener un mejor sistema de salud ya que significa el fortalecimiento del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, para que las mexicanas y mexicanos se atiendan en cualquiera de los tres sistemas, a través de un sistema de compensación y con un expediente médico digital.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes dio a conocer que la credencialización se realizará de acuerdo a un calendario por letra y edad que será presentado próximamente; para realizar este trámite se instalarán 2 mil 898 módulos, se contará con 9 mil 791 operadores, mil 706 supervisores y 5 mil 766 servidores de la nación como personal de apoyo. Además, en los 32 estados, mil 76 personas coordinan los trabajos de capacitación en el sistema de registro.

Luego de seis semanas de haber realizado el registro, se hará entrega de la versión física de la credencial y automáticamente se habilitará la digital.

La secretaria informó que para la obtención de la Credencial Universal de Salud será necesario presentar identificación oficial con fotografía o documento probatorio de identidad, CURP certificada, comprobante de domicilio con una vigencia no mayor de 6 meses y para los menores de 18 años deberán de llevar acta de nacimiento, CURP, identificación de la madre, padre o tutor.